Promofactory ofrece miles de posibilidades para promocionar un negocio

Buscar mayor visibilidad en una marca es un objetivo común en cualquier empresa, ya que esto representa un consecuente aumento de sus ventas. En ese sentido, existen varias alternativas de promoción orientadas a generar esa visibilidad, desde publicidad en grandes medios hasta productos de merchandising.

Este último constituye uno de los elementos más sutiles y, a la vez, efectivos para generar una conexión directa con los potenciales clientes. Es por ello que Promofactory ha implementado una sección de merchandising en su tienda, donde las empresas pueden encontrar todo lo que necesitan en accesorios y artículos promocionales.

Una extensa variedad de artículos para promocionar todo tipo de marcas Los artículos de merchandising, utilizados como elementos promocionales para las empresas generan un mejor posicionamiento al proyectar una imagen profesional en su identidad. También crean un vínculo más profundo con los clientes, al ofrecerles un objeto único y personalizado, que genera un nexo entre la utilidad de ese utensilio en la vida cotidiana del usuario y la identidad de la empresa.

En Promofactory, las compañías tienen más de 14.000 artículos a su disposición, los cuales se pueden personalizar con la identidad gráfica de la empresa, para generar campañas con esta particular capacidad de impacto que ofrece el merchandising. Esta variedad en productos resulta especialmente útil ante las próximas fiestas de navidad, una temporada con alto impacto en el mercado, en la que estos productos proporcionan una excelente herramienta de publicidad below the line, para generar esa conexión que caracteriza a este tipo de campañas. En la página web de Promofactory se pueden encontrar regalos de empresa para Navidad personalizables.

Todo este repertorio, además, está constituido por artículos sostenibles, fabricados por marcas muy reconocidas en el mercado, que únicamente utilizan materiales amigables con el medioambiente, como fibras naturales, plásticos y residuos reciclados o materias primas de origen agroecológico, para contribuir a la sostenibilidad del planeta.

Un distribuidor de calidad que ofrece confianza a las empresas Promofactory es un distribuidor especializado en productos requeridos por diversas empresas, en sectores como sanidad, hostelería o transporte. La búsqueda constante de innovación lo ha llevado a expandir su oferta hacia esta sección de merchandising, que ofrece a las compañías una herramienta para diferenciarse de la competencia y sorprender a sus clientes con los mejores artículos personalizados.

El principal canal de atención de esta empresa es el correo electrónico, a través del cual ofrece atención a cada cliente en el momento de solicitar su cotización, como presupuestos a medida, especialmente para grandes compras y orientación total sobre las mejores ofertas, productos y facilidades de pago para cada cliente. Estas últimas, bajo ciertos términos, y solo para pedidos en la web, abarcan la posibilidad de fraccionar y diferir el pago de las compras en periodos de 3, 6 y hasta 12 meses, bajo un mecanismo totalmente seguro y sin papeleos, quien recibe, además, constantes actualizaciones e información sobre sus plazos y formas de pago disponibles, para facilitar al máximo su experiencia de compra.