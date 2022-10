‘RobynGoods’, el eSolidario que aspira a convertirse en el ‘Amazon’ nacional Emprendedores de Hoy

RobynGoods pretender llegar a ser el ‘Amazon’ nacional para demostrar que la solidaridad es un valor al alza.

Así, comienza a hacerse un hueco dentro de las marcas reconocidas, aunque acercarse al rey del comercio electrónico es un reto osado, RobynGoods tiene los ingredientes para lograrlo. Cada día adquiere mayor protagonismo el hecho de que sea la primera empresa ejemplo de filantropía corporativa. Su propósito es dimensionar la solidaridad, lograr ser un potente canal de ayuda social o humanitaria, por lo que la firma inaugura la temporada con la máxima distinción del Foro Ecofin: el premio Titanes de las Finanzas 2022, colocándose así en poco tiempo en el top 10 de las empresas nacionales.

RobynGoods funciona como cualquier tienda de venta de productos solidarios en el mundo digital con un catálogo de artículos que aumenta y diversifica paulatinamente. No obstante, su carácter innovador radica en la donación del 75 % del beneficio del producto, este se deriva de la adquisición de cualquiera de los más de 35.000 productos distribuidos entre las diecisiete categorías. Este margen de beneficio se destina a todas las organizaciones, instituciones o entidades sin ánimo de lucro que el usuario seleccione, convirtiéndose así en una nueva fuente de fondos económicos para estas.

Una filosofía solidaria La plataforma de comercio electrónico facilita la donación, porque esta es sumamente sencilla. Con RobynGoods donar es fácil, gracias a este movimiento. Se crea una propuesta alternativa más ‘saludable’ para generar un consumo sostenible, responsable y comprometido, que fomente la solidaridad integrada en la arquitectura de las empresas digitales como exige la sociedad actual y compromiso de futuro. Como plus, RobynGoods vende a precios competitivos con certificación de calidad, porque son artículos a precio de coste de las fábricas asociadas que colaboran con la plataforma, así se elimina de la cadena a los intermediarios comerciales aumentando la competitividad empresarial en el mercado frente a sus competidores.

La filosofía comercial de esta compañía digital cautiva a los internautas, resulta más satisfactorio comprar barato y el valor de ayudar o a una causa humanitaria, a una entidad que luche contra el cambio climático o a una protectora de animales. Aquí, el usuario decide. RobynGoods ofrece beneficios propios de marketplace de excelencia, como atención directa y permanente al cliente, diversos y seguros métodos de pago y excelentes tarifas para sus consumidores. Una de las garantías del eSolidario es la transparencia en los precios y la distribución de las ganancias, uno de los valores que enfatiza la plataforma virtual para fidelización de los clientes.

El comercio con alma Además de las compras individualizadas de cada usuario en la red, las entidades, instituciones, asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro de cualquier naturaleza pueden sumarse al movimiento formando parte de la plataforma para recibir la solidaridad directa (las entidades receptoras). Este último es un servicio sin coste alguno, se realiza a través de la suscripción de un acuerdo marco con la compañía. Las ventajas para estas son múltiples: tienda personalizada, código solidario… Al mismo tiempo que los asociados de las entidades cuando necesitan comprar se benefician aún más del eSolidario. Beneficios por partida doble: felicidad plus.

Otra línea de ayuda son las campañas solidarias, aquellas en las que RobynGoods se implica directamente dado su impacto y emergencia. Por otra parte, a través de su departamento social se establecen cooperaciones para llevar a cabo acciones humanitarias donde se requieren sinergias. Asimismo, la empresa ha abierto un nuevo perfil el de los colaboradores (cualquier persona física o persona jurídica). Porahora, se han empezado a firmar los primeros acuerdos con influencers y con diversas instituciones de los ámbitos: educativo, cultural, tecnológico, alimentario e industrial que tendrán ventajas exclusivas para que impulsen un comercio con alma. A final del año, el donativo del cofre robynians propicia que las entidades de mayor dimensión ‘ayuden’ a las más pequeñas, favoreciendo así la solidaridad en cadena. RobynGoods llega para mejorar la vida.



