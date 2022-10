Más de 40 marcas nativas-digitales ya se han inscrito a los DNVB Awards by Carmila Comunicae

martes, 11 de octubre de 2022, 17:30 h (CET) El primer premio del concurso está valorado en 70.000€ para abrir una pop-up store y desarrollar una campaña de marketing espectacular en un centro comercial Carmila Carmila, empresa propietaria y gestora de 79 centros comerciales contiguos a hipermercados Carrefour en España, se ha unido a EGI Group para impulsar los canales físicos entre las compañías nativas-digitales a través del recién anunciado DNVB Awards by Carmila.

Hace unas semanas, la inmobiliaria realizó un exhaustivo estudio para tener una imagen detallada de las percepciones y expectativas de este sector con el Retail físico. Un análisis donde se vio reflejada una clara necesidad por parte de estas compañías de optar por la omnicanalidad y contar con una mayor presencia en los canales físicos.

Más del 66% de los encuestados admite que su tráfico online se vería aumentado si contarán con algún formato físico. Además, cerca del 70% se plantea abrir una tienda física en el futuro, siendo la tienda efímera o pop up el formato que más llama la atención de los encuestados.

Teniendo estos resultados como guía, Carmila se ha propuesto dar apoyo a las empresas en su proceso de adaptación a los canales físicos, utilizando sus 79 centros comerciales como palanca. Con ello, la inmobiliaria lanzó los DNVB Awards by Carmila, un concurso desarrollado con la colaboración de EGI Group y Club eCommerce, por el cual se pretende fomentar la omnicanalidad en empresas digitales y acompañar a los proyectos seleccionados en su proceso de adaptación.

Los ganadores serán elegidos según los siguientes criterios: viabilidad del modelo de negocio; capacidad de desarrollo en centro comercial; adaptabilidad de la marca DNVB para una implantación en un centro comercial Carmila; adecuación de la marca DNVB a las expectativas de los clientes de los centros comerciales Carmila; estrategia de marketing y digital y experiencia y motivación del equipo de la marca DNVB.

Aquellas empresas que lo deseen pueden presentar sus proyectos hasta el 28 de octubre. El jurado, formado por profesionales de Carmila y expertos en ecommerce, retail, innovación y DNVBs, llevarán a cabo un proceso de selección compuesto por diferentes fases, del cual darán a conocer el resultado en una entrega en el mes de noviembre.

"Sin duda el lanzamiento de este concurso, al que animamos a los interesados a participar, afianza nuestra estrategia omnicanal e innovadora, actuando como incubadora digital para dar la oportunidad a emprendedores, startups y DNVB de dar el salto al retail físico", explica Marisol Álvarez, Directora de Marketing y Comunicación de Carmila España.

Inscripciones: https://dnvb.ready.carmila.com/dnvb-awards.html

