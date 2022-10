Clases de ballet y yoga para niños en The Garden Emprendedores de Hoy

martes, 11 de octubre de 2022, 09:35 h (CET)

Para personas de cualquier edad, la práctica del ejercicio es esencial. A pesar de esto, en los niños, es una actividad indispensable para su buen desarrollo físico, emocional y mental, puesto que les ayuda a tener una vida más saludable y plena a medida que van creciendo.

Una alternativa para que los pequeños fortalezcan sus habilidades físicas y mentales son las clases de ballet y yoga para niños. En ese sentido, The Garden, ubicado en el barrio Salamanca en Madrid, ofrece programas que ayudan a los niños a fortalecer su sistema inmunológico y a desarrollar su personalidad bajo un ambiente ameno y divertido.

¿Por qué es importante la actividad física en los niños? Está demostrado que la realización de actividades físicas de forma regular tiene un impacto positivo en la salud general de los niños. En el ámbito físico, ayuda a incrementar tanto la masa muscular de los pequeños como su resistencia física a la vez que fortalece su sistema músculo esquelético, garantizándoles un crecimiento idóneo.

Los beneficios de la práctica de actividades deportivas durante la infancia también se extienden a nivel mental. La integración del niño con sus compañeros y profesores le ayuda a desarrollar sus habilidades sociales y a tener mayor autoconfianza en sí mismo en diversos aspectos de su vida.

De acuerdo a los especialistas, a partir de los 3 años es la edad recomendable para introducir a los niños en algún tipo de actividad física, convirtiéndose en un espacio para el desarrollo, la diversión y el entretenimiento.

En qué consisten las clases de ballet y yoga para niños Con el objetivo de proporcionarle a los niños y adolescentes una alternativa para fortalecer sus habilidades físicas y mentales, el reconocido centro The Garden, ofrece clases de ballet y yoga dirigidas para los niños a partir de los 3 años de edad.

Las clases de ballet también promueven el desarrollo psicomotor de los pequeños, ayudándoles a mejorar su postura y su equilibrio corporal mientras se divierten bailando. Las clases son impartidas por profesores especializados que se encargan de orientar a los niños con paciencia, amor y mucho profesionalismo, motivándoles a desarrollar las actividades con el máximo entusiasmo.

Cualquier persona interesada en inscribir a los niños en alguna de estas formaciones puede acceder a la página web de la empresa y consultar los horarios disponibles para reservar su plaza. Con ello, brindarán a los pequeños una opción saludable y divertida para facilitarles tener una vida más feliz.



