Repara tu Deuda cancela 14.600€ en Ferrol (A Coruña) con la Ley de la Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deudaen Galicia mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata del caso del matrimonio formado por VJ y DA, vecinos de Ferrol (A Coruña), a quienes el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Ferrol (A Coruña) ha concedido el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), liberándoles de una deuda que ascendía a 14.600 euros. VER SENTENCIA.





Los abogados de Repara tu Deuda explican la historia: "debido a la situación laboral en la que se encontraban, con uno de los dos sin trabajo, intentaron montar un negocio familiar de venta al público. No obstante, los resultados económicos no fueron los que quisieron. No solo no fueron beneficiosos, sino que acumularon una deuda que les llevó a no poder remontar la situación".





La Ley de la Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 para poder dar salida a la situación de muchas personas como este matrimonio que no pueden hacer frente a los pagos y que, sin embargo, necesitan reactivarse en la vida económica.





Repara tu Deuda Abogados es el despacho de abogados pionero en España en la aplicación de esta legislación. Además, se dedica exclusivamente a la tramitación de esta herramienta.





La Ley de la Segunda Oportunidad todavía tiene mucho camino por recorrer en España. Y es que cada vez es más conocida por muchos potenciales beneficiarios y se acogen más personas al comprobar que están ante un procedimiento más sencillo de lo que muchos pensaban inicialmente.





Repara tu Deuda Abogadoses el despacho especializado en la Ley de la Segunda Oportunidaden España que más casos ha llevado en el país y el que más deuda ha cancelado al haber superado ya los 100 millones de euros dedeuda.





Las personas que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad pertenecen a todas las comunidades autónomas de España. "Hemos hecho grandes esfuerzos y también inversiones económicas en llegar a todos los puntos del país para que nadie se quede sin conocer que existe una ley que les puede ayudar a tener una segunda vida", explican los abogados.





La Ley de la Segunda Oportunidadpermite cancelar lasdeudas de particulares y autónomos en situación de sobreendeudamiento si se cumplen una serie de requisitos como son actuar de buena fe, que la deudano supere los 5 millones de euros o no haber cometido delitos socioeconómicos en los últimos diez años.