Solo el 17,1% de las personas con problemas de salud mental y discapacidad está trabajando, según Fundación Adecco

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la Fundación Adecco ha puesto en marcha una serie de actividades e iniciativas que están programadas hasta finales del mes de octubre y que dieron comienzo ayer con una jornada empresarial para analizar la situación actual de la salud mental en España Con ocasión de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, la Fundación Adecco organizó un encuentro empresarial en el Círculo de Bellas Artes de Madrid para analizar la situación actual de la salud mental en España. Durante la jornada se abordaron los conceptos y términos fundamentales, los principales mitos y prejuicios, el impacto que tiene el empleo como factor clave para la inclusión de las personas que tienen un diagnóstico de salud mental, así como las estrategias que las empresas pueden llevar a cabo para contribuir a esta misión.

Las ponencias corrieron a cargo de personas expertas en inclusión sociolaboral y atención a la diversidad de la Fundación Adecco; Juan Fernández, especialista en psicología clínica, y una persona con discapacidad por diagnóstico de salud mental participante en el programa de empleo de la Fundación.

La jornada se enmarca en la estrategia #EmpleoParaTodas las personas de la Fundación Adecco para la inclusión laboral de las personas que más difícil lo tienen, como es el caso de aquellas con un diagnóstico de salud mental. No en vano, según datos del INE, solo el 17% de las personas con discapacidad psicosocial reconocida tienen un empleo, representando también la menor tasa de actividad de entre todas las personas con discapacidad (el 26,6%, frente al 34,3% del resto). Además, aquellas que tienen la oportunidad de trabajar tienen un salario anual medio de 16.980 euros, siendo el salario medio en España de 25.165 euros brutos anuales. Un dato que confirma la precariedad a la que se enfrentan.

"Tener un trabajo relega el rol de enfermo a un segundo plano. Trabajar fomenta la libertad, la autonomía y la independencia económica; además, estructura el tiempo, da la posibilidad de relacionarse y trabaja la autoestima", aseguró Juan Fernández, psicólogo clínico y director del Equipo de Apoyo Social Comunitario de Alcalá de Henares. Durante su ponencia, Fernández también quiso poner de relieve que no se debe excluir a nadie de un proceso de selección por tener un diagnóstico y/o discapacidad por razones de salud mental. "Si esa persona no es elegida en un proceso de selección, que sea por su perfil, porque no encaja en el puesto que demanda la empresa, pero nunca por un diagnóstico. Para las empresas es un valor añadido tener personas con discapacidad en sus plantillas. Hay que perder el miedo a contratarlas", añadió.

La idea de poner en valor las competencias para dejar de lado el diagnóstico fue una de las más repetidas durante la jornada. De hecho, fue una de las reclamaciones de Lidia García, beneficiaria de uno de los programas de inclusión de la Fundación Adecco. "Muchas veces he ocultado mi discapacidad por miedo a no ser contratada y una vez en el puesto, tampoco lo he comentado con mis compañeros por temor a los prejuicios", destacó.

Isabel Pertusa, directora regional de la Fundación Adecco en Madrid, quiso respaldar esta cuestión: "Debemos ser conscientes de la diferencia entre seleccionar e incluir. En las organizaciones siguen apareciendo muchos sesgos inconscientes que dificultan la inclusión de personas con diagnóstico de salud mental. Desde la Fundación Adecco trabajamos con las empresas en la fase de adaptación de estos trabajadores gracias a nuestra Unidad de Apoyo a la Inclusión".

Próximas actividades de la Semana de la Salud Mental

La Fundación Adecco cuenta desde 2019 con programas de empleo específicos para persona con problemas de salud mental desde los que se trabaja la orientación, capacitación profesional e intermediación laboral para mejorar la empleabilidad, así como su posterior mantenimiento a través de la Unidad de Apoyo a la Inclusión. Con el objetivo de generar entornos inclusivos que favorezcan este fin, se forma y sensibiliza a las empresas en el conocimiento de esta realidad social, eliminando así los prejuicios y barreras que se pudieran dar en torno a los problemas de salud mental. Además, cada mes de octubre redobla sus esfuerzos, programando actividades destinadas a fomentar la empleabilidad de dichas personas. Esta es la agenda prevista para los próximos días:

Viernes, 14 de octubre. ‘Juntos somos más. Alianzas y trabajo en red con tejido asociativo’. Desayuno de entidades especializadas en Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Formato: presencial (sede de la Fundación Adecco).

Desayuno de entidades especializadas en Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Formato: presencial (sede de la Fundación Adecco). Miércoles, 19 de octubre. Jornada formativa con empresas sobre la inclusión laboral de personas con enfermedad mental. Formato: híbrido. La versión presencial se organizará en la sede de la Fundación Adecco e incluirá un focus group, un taller de experiencia (sesgos y prejuicios) y una mesa redonda con consultores de la Fundación. La versión online se centrará en la inclusión laboral de las personas con discapacidad psicosocial.

Miércoles, 26 de octubre. Acercándonos a la realidad empresarial. Conocimiento de un puesto de trabajo a través de una visita guiada en una empresa del sector logístico (voluntariado).