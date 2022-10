Franquicias de hamburgueserías, la rentabilidad de invertir en este sector, según Franquicias de Restauración Comunicae

martes, 11 de octubre de 2022, 13:26 h (CET) En la actualidad, el sector de las hamburgueserías ha sufrido una auténtica revolución gracias a las compañías que quieren diferenciarse a través de diferentes métodos Desde los años 80, el sector de las hamburgueserías en España no ha parado de crecer. Esto se debe, principalmente, a la alta rentabilidad que este tipo de negocios otorga a los emprendedores e inversores, gracias al gran número de clientes que estos establecimientos reciben año tras año.

Las grandes compañías de hamburgueserías ponen a disposición de los emprendedores sus modelos de negocio para, así, hacer expandir su influencia de marca. Estos, acompañan a los candidatos en todo momento, desde el planteamiento del negocio (pasando incluso por su localización), hasta la gestión y asesoramiento del mismo cuando ya se encuentra activo.

Es por eso que abrir una franquicia de hamburgueserías es cada vez más un atractivo para todo emprendedor. Invertir en este tipo de negocios de restauración, cada vez, resulta más sencillo. Tal y como se ha comentado previamente, las grandes compañías ofrecen asesoramiento a los franquiciados, además de metódicos controles para asegurar el éxito de su negocio.

El desarrollo de este sector se debe principalmente a la gran competencia entre compañías que hay actualmente dentro del sector. Todos, tratan de ofrecer el mejor servicio y diferenciarse de sus competidores a través de diferentes métodos. Estos pueden pasar desde la decoración del local, ofrecer determinados productos exclusivos o cualquier otro tipo de servicio que su competencia no ofrezca.

Aunque la inversión inicial de estos negocios no sea baja, el auge de este sector y la rápida recuperación del capital que estas ofrecen lo convierte en una de las opciones predilecta de los emprendedores.

Los ciudadanos, cada vez más, gustan de acudir, o pedir a domicilio, a hamburgueserías que ofrezcan un buen servicio a un precio accesible. Es un gran recurso tanto para familias que quieran disfrutar de una cena de calidad a buen precio, como para jóvenes que se quieran reunir o incluso, para profesionales que quieran disfrutar de una comida rápida. Por estos motivos, es cada vez más común encontrar este tipo de franquicias de restauración por la calle, debido a la alta demanda por parte de la sociedad de las mismas y la alta rentabilidad que estas ofrecen a sus inversores.

Desde Franquicias de Restauración se ha analizado algunos de los formatos de franquicias de hamburgueserías con mayor demanda y rentabilidad en el sector, entre ellos se encuentra La Pepita Burger, Tony Roma’s, TGB (The Good Burger), Carl’s Jr y The Fitzgerald Burger.

