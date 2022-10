Finanzas personales, planificación patrimonial, inversiones fraccionadas y educación financiera

La nueva sección de Cultura Emprende Radio, dirigida por Ernesto Revilla Sánchez. Ernesto Revello Sánchez, Co-fundador de Cumbre Capital Partners, director académico y estratega de planes de inversión, inaugura sección en el programa Cultura Emprende, el próximo 21 de octubre El próximo viernes 21 de octubre, a partir de las 19 horas, en el programa Cultura Emprende que se emite por Radio Intereconomía, el experto en finanzas, estrenará la nueva sección para hablar, entre otras cosas, de Cumbre Capital Partners y explicar cómo lleva a sus clientes a la cima de sus posibilidades financieras. Un sistema basado en asesorías personalizadas enfocadas en la planificación patrimonial, el diseño de estrategias de inversión 100% diversificadas y planes de formación para que aprender a invertir de forma prudente y consciente.

Para este primer programa, Ernesto hablará de ¿cómo enfrentar la crisis económica que se avecina en Europa? ¿En momentos como los actuales, de tanta incertidumbre, es prudente invertir? ¿Cuáles son los pasos previos antes de invertir por primera vez? ¿Existen mitos en la sociedad sobre las inversiones? ¿Es posible invertir con poco dinero? ¿Y en qué cosas se puede invertir en la actualidad? Finalmente, ¿qué puede ofrecer Cumbre Capital y Ernesto Revello en este sentido?

La nueva sección forma parte del espacio "Crónicas sobre Emprendimiento", en la que se abordan historias relativas al emprendimiento, desarrollo y consolidación de ideas de negocio, casos de éxito y procesos de reinvención profesional, además tiene cabida la participación de empresas que aporten valor añadido al programa.

Esta sección está dirigida y presentada por Alejandra Ron-Pedrique, quien afirma "más de 15 años dedicados a trabajar en el mundo empresarial en el área comercial, consultoría y desarrollo de procesos me han llevado a entender que independientemente del sector profesional cada proyecto, para poder tener éxito necesita visibilizarse. Actualmente, este proceso implica una estrategia on line y off line cimentada en el conocimiento del valor diferencial que podemos aportar y la definición exacta de nuestro público objetivo a nivel comercial".

El programa Cultura Emprende, se emite en todos los diales de Radio Intereconomía a nivel nacional, así como online y en directo desde https://intereconomia.com/directo/ para dar respuesta a las preguntas citadas anteriormente, así como a todas otras preguntas de los directores del programa Alejandra Ron-Pedrique, Víctor Delgado García y Ángel Calvo Mañas sobre las relaciones paternofiliales.