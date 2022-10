Cruceroadicto.com, el magazine online que ayudará a viajar en crucero como un experto Emprendedores de Hoy

Por la web hay dispersa mucha información que puede ser útil para informarse, conocer y escoger un viaje en crucero. No obstante, para conocer más sobre cruceros España u otros destinos que se pueden explorar con este medio único de viajar, hay una página web completa y única que condensa toda la información fundamental.

Se trata de cruceroadicto.com, un magazine con 12 años de permanencia en el mundo online, abocado a inspirar, aconsejar, educar y ayudar a quienes planean ir de vacaciones a través de estos viajes exclusivos sobre el mar. La página web está clasificada en trece secciones amplias que brindan contenido relevante, tanto para los más expertos cruceristas como para quienes están adentrándose en el mundo de los cruceros.

El magazine online más leído en español dedicado a los viajes en cruceros CruceroAdicto.com nacía en 2010 con el objetivo de brindar información completa y precisa sobre distintos aspectos relevantes a tener en cuenta a la hora de organizar un viaje en crucero. Además de contenido de asesoramiento, el sitio web brinda consejos a personas que están a punto de realizar su primera travesía, así como también inspiración, valoraciones honestas de otros viajeros e historias de diversas experiencias a bordo.

Entre los más de 5000 artículos publicados, el lector de CruceroAdicto.com puede encontrar tips sobre qué fechas son las adecuadas para viajar a regiones específicas, qué lugares visitar en puertos de todo el mundo, qué navieras elegir según el viaje a realizar y servicios a recibir en cada crucero, entre otras temáticas relevantes.

Para los más veteranos y amantes del sector, CruceroAdicto.com cuenta con novedades, diarios de viaje, entrevistas, efemérides, curiosidades, vídeos, eventos y todas las novedades de los cruceros España y resto de países de habla hispana.

Todos sus contenidos de valor para la comunidad de cruceristas lo han posicionado como el magazine online de viajes en crucero más leído en español, convirtiéndose en un medio de comunicación referente en su temática, a ambos lados del Océano Atlántico.

El ‘detrás de escena’ de CruceroAdicto.com Con un equipo de cinco editores y siete redactores, distribuidos en once ciudades de cuatro países, CruceroAdicto.com continúa creciendo, ganando la confianza y fidelidad de sus lectores.

El contenido es creado a través de un trabajo mancomunado por parte de un equipo formado no solo por comunicadores profesionales, sino también por publicistas, diseñadores gráficos, periodistas y expertos en turismo, unidos por la misma pasión por los cruceros.

Los artículos son creados para informar y motivar a la audiencia, utilizando un lenguaje sencillo y directo, con datos fiables y contenido atractivo. Para eso, los miembros del equipo de CruceroAdicto.com trabajan siempre desde los puertos más destacados de todo el mundo, desarrollando entrevistas y visitando los barcos, participando en eventos prestigiosos del sector y, sobre todo, viajando en crucero.

El entusiasmo y el compromiso del equipo de CruceroAdicto.com hace que el magazine sea un aliado de los viajeros en crucero, gracias a que brindan soluciones a todas las inquietudes, con información veraz y actualizada.

A día de hoy se definen como la voz independiente de la creciente comunidad de cruceristas que habla español. Esto ha propiciado que hayan sido llamados para participar en eventos internacionales de turismo como FITUR Madrid, CITCA Suncruise, o Málaga Cruise Days reivindicando el papel clave del viajero en la industria de los cruceros.

En suma, CruceroAdicto.com es uno de los diarios digitales de referencia con el estilo y la elegancia de un magazine, que ha construido una importante comunidad de cruceristas de habla hispana en la que diariamente se comparten experiencias reales de viajeros para viajeros.



