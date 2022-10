Conocer las normas del IVA en Italia con Marosa

En Italia, el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) se carga sobre el suministro de casi todos los tipos de bienes y servicios, así como sobre las importaciones que se realizan fuera de la Unión Europea.

No existe una cantidad a partir de la cual una empresa deba darse de alta o registrarse en la Agencia Tributaria de ese país, por tanto, cualquier compañía que realice transacciones comerciales sujetas al IVA en Italia, deberá registrarse y regirse por la ley.

Para cumplir con las obligaciones fiscales y evitar multas, es recomendable contar con un equipo de expertos en el sector. En este sentido, Marosa es una asesoría fiscal española que ayuda a las organizaciones de cualquier país europeo a salir al mercado exterior con éxito, gestionando sus declaraciones fiscales en los países donde facturan.

El funcionamiento del IVA en Italia De acuerdo a la normativa fiscal italiana, el IVA general en el país es del 22 %. Sin embargo, existe un tipo de valor estándar que se aplica para algunos bienes y servicios.

El primer tipo de IVA reducido es del 10 % y va destinado a la prestación de servicios de energía eléctrica, gas y productos farmacéuticos. Por otro lado, se aplica un 5 % sobre algunos alimentos y un 4 % para productos agrícolas, bebidas, equipamiento médico y libros.

El IVA se paga mensual o trimestralmente, en función del volumen de operaciones del contribuyente. En relación con los límites temporales de las deducciones del IVA, las normas establecen que se puede deducir el IVA hasta el 30 de abril del año siguiente al que se originó el crédito.

En caso de que la empresa opere fuera de Italia, es necesario nombrar un agente fiscal en Italia para poder solicitar el registro y el número de IVA italiano. La designación y nombramiento debe realizarse mediante «apoderamiento» autorizado, para representar a la empresa no establecida ante la Agencia Tributaria Italiana. Además, si la empresa no establecida es de un país no miembro de la Unión Europea, será necesario nombrar a un representante fiscal en Italia para los mismos trámites.

Normas del hecho imponible en el IVA en Italia Para determinar el devengo en Italia, existen algunas reglas generales que se deben tener en cuenta. Principalmente, la ley establece que el devengo se genera cuando los bienes son impuestos a disposición del cliente. De este modo, para los servicios, el devengo se realiza cuando se ejecuta el pago de los mismos. En el caso de los bienes inmuebles, el hecho imponible se realiza cuando el contrato que transfiere la propiedad se firma por partes. Mientras que, en cuanto a las importaciones, el devengo se efectúa cuando los bienes son importados a partir de la fecha que se incluya en los documentos de la mercancía o cuando los bienes abandonen el régimen de suspensión.

Para cumplimiento de todos estos aspectos fiscales, las empresas pueden contar con los servicios fiscales de Marosa. Su equipo de profesionales se encargan de ofrecer toda la asesoría necesaria para que las empresas puedan tributar sin inconvenientes en cualquier país de la Unión Europea. Además, dispone de herramientas automatizadas que ayudan a las empresas a gestionar sus trámites administrativos de manera más eficiente.