Conocer gente nueva por rangos de edad en casas rurales, la propuesta de Boonie

martes, 11 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Conocer gente nueva genera muchas emociones, reduce el estrés, mejora la autoestima y, en general, hace aumentar la sensación de felicidad.

Hoy en día, existen distintas maneras de socializar. Hay personas que lo intentan en discotecas, bares o pubs y otras que recurren a aplicaciones digitales, aunque los resultados no siempre son óptimos.

Por este motivo aparece Boonie, una empresa que usa la convivencia como medio para tejer vínculos fuertes y duraderos. La propuesta innovadora de esta plataforma consiste en organizar viajes de fin de semana a casas rurales en las afueras de Madrid con todo incluido. Los grupos se delimitan por rangos de edad.

Una nueva forma de viajar y conocer gente, con Boonie A juzgar por el éxito que ha tenido Boonie en su primer año de funcionamiento, esta empresa está revolucionando la manera de hacer amigos. A día de hoy, ya ha contado con más de 60 participantes y una valoración de 5 estrellas en Google.

Los viajes de Boonie incluyen alojamiento, todas las comidas y barra libre. El servicio gastronómico se gestiona a través de Wetaca, partner oficial de Boonie, que ofrece menús de alta calidad que se adaptan a distintos tipos de restricciones alimenticias como, por ejemplo, alergias o dietas veganas. Más allá de este servicio, los participantes del viaje pueden llevar las comidas o bebidas que quieran.

Además, cada grupo está acompañado por un house leader, que es el encargado de organizar actividades y asegurarse de que todos los integrantes del grupo tengan una experiencia satisfactoria. De esta manera, todos los participantes del viaje pueden sentirse seguros.

Por ahora, esta empresa ha organizado dos tipos de viajes para conocer gente. La primera modalidad, llamada Boonie Originals, consiste en actividades low cost como gymkhana o karaoke. En cambio, los Boonie Adventure incluye actividades enfocadas a la aventura como kayak, paintball, rutas a caballo o rafting, entre otras.

¿Cómo apuntarse a un viaje organizado por Boonie? En el sitio web de esta empresa se publican las próximas escapadas con toda la información necesaria para los participantes. Esto incluye el rango de edad, los servicios y la ubicación de las casas rurales que ya han sido reservadas. El viaje comienza el viernes a las 18 horas y finaliza el domingo a la misma hora. Es posible llegar después de ese horario y también retirarse antes. Los traslados no están incluidos, pero en Boonie se encargan de ayudar en caso de no tener forma de ir.

Boonie propone una experiencia de convivencia durante un fin de semana para conocer gente y poder forjar nuevas amistades que resulten duraderas.



