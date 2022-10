Curso de Inglés B1 Intensivo Online en Inglessa Emprendedores de Hoy

martes, 11 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

La academia Inglessa, ubicada en Tenerife, pone a disposición su Curso de Inglés B1 Intensivo Online para todas aquellas personas que quieran perfeccionar el idioma y certificarlo con Cambridge PET u Oxford Test of English.

Cursar este tipo de programas resulta muy beneficioso, ya que contribuye con el crecimiento personal y con la competitividad laboral, pues son muchas las empresas que hoy en día ingresan en sus nóminas a profesionales que tienen el inglés como primera o segunda lengua. Por esta razón, cada vez son más los ciudadanos en España que se abocan a prepararse para alcanzar sus metas y objetivos.

Todos los detalles sobre el Curso de Inglés B1 Intensivo Online El Curso de Inglés B1 Intensivo Online está dirigido a todos aquellos adultos que tengan un dominio del idioma entre medio y bajo y que quieran perfeccionarlo.

Este curso es intensivo, por lo que los estudiantes deben tener una disponibilidad de entre cinco y ocho horas a la semana. Durante el transcurso del mismo, se pone en práctica el speaking, el listening, el reading, y el writing. Asimismo, se da a conocer el temario oficial y se suministran tips examinatorios.

El objetivo del programa es que todos los alumnos logren aprender inglés de forma fluida para que puedan desenvolverse sin problemas en cualquier escenario, bien sea durante su examen oral, una reunión con angloparlantes, en las clases universitarias, en el trabajo, etc.

Un punto muy importante a destacar es que la academia Inglessa es el Centro Examinador Oficial de Oxford Test of English en Tenerife, por lo que tramitan el examen y le explican todo lo necesario a los alumnos para que lo puedan realizar de forma exitosa.

Qué requisitos hay para realizar el curso El requisito principal para realizar el mencionado curso de inglés es tener la disposición y las ganas de mejorar. Es muy aconsejable hacer el Test de Nivel que encuentra en la página de Inglessa. Además de eso, es fundamental tener micrófono, cámara y buena conexión a internet. El programa tiene una duración de ocho semanas. Una de las grandes ventajas es que el alumnado podrá ver clases 24/7 desde la comodidad de la casa, la oficina o en el lugar que se prefiera.

Otros de los beneficios es que los estudiantes tienen tutorías en vivo dos veces a la semana para practicar y despejar dudas, contacto ininterrumpido con los profesores a través de WhatsApp, acceso a exámenes y simulacros y a un campus virtual donde se encuentra material valioso elaborado por los docentes, entre ellos Alex Bell, una profesora examinadora que también tiene su canal de Youtube y es una autoridad en internet en el ámbito de certificaciones inglesas de Oxford y Cambridge.

El Curso de Inglés B1 Intensivo Online es impartido por la profesora Alex Bell, quien destaca por haber trabajado como examinadora de Cambridge durante años. Ella actualmente es la encargada del centro examinador de Oxford Test English.

Ciudadanos de Gran Canaria, bien sea de La Palma, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, entre otros lugares pueden apuntarse al curso para pulir su hoja de vida. Para mayor información es preciso acceder a la web de la academia.



