Dar vida a Rex The Dinobot, el dinosaurio robótico de Xtrem Bots

Gracias a las diferentes modalidades de construcción y programación que incorporan los robots educativos, ayudan a los niños a desarrollar y mejorar sus habilidades cognitivas.

Este tipo de juguetes forman parte de la categoría STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) como parte de los productos modernos para enseñar disciplinas científicas de manera creativa e innovadora.

Xtrem Bots, empresa especializa en el campo de la robótica, ha creado Rex The Dinobot, un juguete STEM con el que los niños pueden construir su propio robot con radiocontrol incluido y programable.

Rex The Dinobot, el dinosaurio STEM de Xtrem Bots Xtrem Bots es una compañía reconocida en el mundo de la robótica por fabricar juguetes con los que los niños pueden construir, programar y divertirse de una manera intuitiva y creativa. Rex The Dinobot pertenece a estos juguetes como un dinosaurio diseñado con colores llamativos y una estructura jurásica para el disfrute de los mayores de 6 años. Este dinosaurio tiene 150 piezas, incluyendo las del control remoto, las cuales deben ser ensambladas para poder disfrutar de sus más de 50 acciones programables y 20 funciones diferentes para ejecutar.

A su vez, realiza sonidos reales de dinosaurios, sus ojos se iluminan y cuenta con un modo guardián que detecta la presencia de quienes se acercan para alejarles con su terrorífico rugido. Xtrem Bots dispone de un vídeo explicativo de menos de 20 minutos que enseña a los niños cómo montar este juguete STEM. Dicho vídeo puede ser encontrado en YouTube y en la página web de la empresa donde realizan la promoción del dinosaurio robótico.

Las ventajas de comprar Rex The Dinobot para los hijos Los juguetes STEM para construir su propio robot de Xtrem Bots permiten el desarrollo y estímulo de competencias como la resolución de problemas y la creatividad. Al mismo tiempo, estos ayudan en la mejoría de las habilidades motrices y visión espacial, promueve la autoconfianza, la atención y la capacidad de superar retos, etc. Cada una de estas competencias son útiles para potenciar la educación de los niños y un óptimo crecimiento en su edad más temprana. Además, Rex The Dinobot es un robot que funciona mediante la planificación de sus acciones, por lo que es ideal para aprender nociones básicas de programación. Esto supone una gran ventaja para la educación de los niños, ya que esta disciplina forma parte de las carreras más importantes para el futuro de la industria. Es importante mencionar que las múltiples acciones y funciones de Rex The Dinobot hacen que los niños se diviertan durante horas sin darse cuenta de que están aprendiendo nuevas habilidades científicas.

Xtrem Bots cuenta con otros juguetes y kits para que los niños puedan construir su propio robot como el XR2-Solar Car y Space Adventure. De igual forma, la compañía ofrece un taller de robótica, en el cual los estudiantes desarrollan hasta 12 robots con diseños y acciones diferentes que funcionan con energía solar y propulsión hidráulica.