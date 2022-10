Elite Work y outsourcing de ventas para pymes, las ventajas de la subcontratación comercial Emprendedores de Hoy

martes, 11 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Cuando a Elite Work les contactan pequeñas empresas, y piensan en subcontratar, por lo general, creen que es un servicio excesivo y solo apto para grandes empresas. Suelen contactar porque el propietario o socios suelen tener un perfil técnico o especialistas en su materia, pero con escasos conocimientos comerciales.

La subcontratación comercial es una herramienta poderosa para las pequeñas y medianas empresas (pymes), y no debe descartarse sin antes preguntar por cuanto cuesta el servicio de outsourcing comercial.

En Elite Work son conscientes de esto, y en las primeras conversaciones les explican que se puede iniciar una subcontratación comercial empezando en 750 €. Muchas de las grandes empresas del mundo recurren a la subcontratación, pero las pymes suelen tardar más en tomar esta decisión, justamente, por la creencia de que será un servicio excesivamente caro.

En España, hay muchas empresas que ofrecen servicios comerciales, y se ha visto que, en muchos casos, pueden llegar a pedir cantidades realmente elevadas para pequeñas empresas que tan solo necesitan apoyo en sus acciones comerciales.

Muchas pymes ni siquiera contemplan o conocen los beneficios reales de la subcontratación, y esa suele ser una de las razones por las que les cuesta acercarse a empresas como Elite Work para investigar nuevas alternativas.

En su lugar, deben perder dicho miedo y ver estos servicios como una oportunidad de multiplicar el tamaño de su fuerza comercial, por un precio similar al de su fuerza laboral local. En su lugar, sugieren imaginar lo que se podría hacer con el negocio si se pudiera permitir contar con grandes agentes comerciales formados y un equipo que gestione la dirección comercial.

La mayoría de las pequeñas y medianas empresas no pueden pagar el precio del director comercial senior que vendría a tener un coste cercano a los 100.000 €, pero con el servicio de outsourcing comercial de Elite Work, se tendrá acceso a esto y mucho más, por una fracción del coste que supondría la contratación directa.

Al considerar el outsourcing comercial como la decisión correcta para un negocio, es importante contar con una empresa que pueda dedicar su tiempo y sea ella quien lleve la iniciativa. Las grandes empresas de fuerzas de venta, trabajan para grandes clientes y, por lo general, las pymes son más un problema, debido a sus necesidades y falta de contar con directores comerciales, planes estratégicos, etc.

Una vez se hayan identificado sus objetivos, comenzar a trabajar con una empresa como Elite Work es más fácil de lo que se piensa, y no se tiene que planificar ni prepararse en exceso. Un primer paso es concertar una llamada o visita para que Elite Work pueda exponer su forma de trabajo, y comprender que entienden el negocio y las necesidades y que pueden contribuir estratégicamente a avanzar en los objetivos de su empresa.



