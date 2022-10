El Bufete Ruiz y Reguant se especializa en los delitos fiscales Emprendedores de Hoy

martes, 11 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

A través de la aprobación del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal en 2021, tuvo lugar una modernización de lo que era el fraude fiscal en España, lo cual derivó en un número mayor de situaciones ilícitas. Por ello, la necesidad de trabajar con abogados especializados en delito fiscal con un gran conocimiento en la norma y su actualización, es fundamental para no caer en un fraude de este tipo.

Bufete Ruiz y Reguant se compone de un equipo de abogados con una trayectoria profesional de más de 35 años de ejercicio y una sólida especialización en los delitos fiscales. Este aspecto les permite afrontar diversas situaciones jurídicas de forma rigurosa y con las mejores herramientas.

Delito fiscal: ¿de qué se trata? En España, se considera delito fiscal contra la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local el hecho de eludir el pago de tributos, como por ejemplo, el IRPF, no declarar tributos, obtener indebidamente devoluciones o disfrutar de beneficios fiscales impropiamente.

Por esta razón, existe un ámbito del derecho, el derecho penal económico, que se ocupa de aquellas conductas delictivas asociadas a la evasión del fisco.

Ante este escenario, el Bufete Ruiz y Reguant, brinda atención y asesoramiento acerca de todos los aspectos relacionados con el delito fiscal a empresas, organismos privados y públicos, fundaciones y particulares.

Expertos procesalistas, con una amplia experiencia y conocimiento en el ámbito penal y societario, ofrecen un servicio especializado de calidad a través del uso de técnicas de interrogatorios, pruebas periciales, recursos, impugnaciones, comparecencias, etc.

¿Por qué es necesario contar con un abogado especialista en derecho penal económico? Un delito fiscal puede ser castigado con una pena de 1 a 5 años de prisión y el pago de una multa que puede multiplicar hasta por seis veces la cantidad defraudada. Estas penas pueden agravarse si el fraude cometido por una organización o grupo criminal es de una suma superior a los 600.000 € y/o se intenta ocultar o dificultar la identificación del defraudador.

Además, una deficiente preparación procesal puede influir en el resultado final de un procedimiento jurídico. Por este motivo, es imprescindible contar con abogados idóneos que sepan manejar con precisión el apartado procesal de un delito fiscal económico.

Un aspecto a destacar del Bufete Ruiz y Reguant es que no solo se dedican a resolver conflictos ya instalados, sino que mediante su intervención profesional pueden evitar el surgimiento de inconvenientes, evitando incurrir en molestias, preocupaciones y nuevos gastos económicos.

Además, su reconocida solvencia y capacidad de actuación, sumada a una constante actualización en materia socioeconómica, penal y procesal, permiten llevar adelante diferentes casos jurídicos, asegurando las máximas garantías y resoluciones favorables a sus clientes.



