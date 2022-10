La figura del coach empresarial en las organizaciones, con Grupo Santalá Emprendedores de Hoy

En el universo organizacional, la figura del coach empresarial cobra cada vez mayor importancia. El éxito de esta disciplina, ligada al liderazgo, se debe a los resultados alcanzados en compañías de todos los tamaños y a lo largo y ancho de los cinco continentes.

El coaching empresarial pone al servicio de los objetivos de los clientes diferentes herramientas comunicacionales, emocionales y de gestión que potencian, sin lugar a dudas, las habilidades de quienes trabajan y van permanentemente en busca de mejores resultados.

Para alcanzar estos resultados es esencial contar con un coach externo o formar a los líderes como coaches profesionales alineados con los estándares de calidad internacionales. Desde hace más de 20 años, Grupo Santalá promueve un liderazgo consciente y responsable, ya sea formando coaches internos y externos para que acompañen a las empresas a la consecución de los objetivos que se plantean, así como también creando programas de intervención de coaching organizacional in company a medida de las necesidades de cada empresa.

Objetivos de la intervención del coach en las empresas Uno de los desafíos más frecuentes que enfrentan las organizaciones es comprender la necesidad del cambio y revisar cuáles son las conductas de sus miembros y del sistema en general que obstaculizan el estar listos para los nuevos escenarios en los que deberán interactuar. El temor a enfrentarse con lo desconocido, la posibilidad de perder el control o el poder, así como la simple insinuación de un cambio de equipo, son algunos de los indicadores que requieren con urgencia la intervención de un coach profesional.

La figura del coach es decisiva a la hora de plantear los objetivos de los miembros de un equipo, los valores con los cuales se van a manejar, los indicadores de éxito a observar y las estrategias necesarias para lograrlos.

La intervención de un coach profesional debe ser orgánica, ética, construida sobre la definición de los objetivos por parte del cliente y debe garantizar la confidencialidad de lo que se trabaja, creando siempre confianza y seguridad entre todos los involucrados.

El coaching impacta tanto en resultados a nivel individual como a nivel relacional y en los objetivos a alcanzar.

Las compañías pueden elegir trabajar con un coach interno que pertenece al organigrama o con un coach externo, al cual contratan para que acompañen a los miembros del equipo a alcanzar determinados resultados.

¿Cómo se miden los resultados en un proceso de coaching organizacional? Las acciones de coaching, así como otras disciplinas, requieren ser medidas para determinar si han sido exitosas o si, por lo contrario, deben mejorarse. En este sentido, algunos de los indicadores utilizados son el TDA (Team Diagnostic Assessment), el TLC (The Leadership Culture Survey), ROI, entre otros.

Los profesionales de Grupo Santalá aplican las herramientas de medición más adecuadas conforme a los KPI´s establecidos por los clientes y elaboran de manera conjunta informes de avances de resultados, de forma tal que las organizaciones hagan visibles los comportamientos observables que esperan ver evidenciados tras el proceso de intervención.

Los programas de formación de Coaches Organizacionales que imparte Grupo Santalá tienen validez internacional, ya que están avalados por la Internacional Coaching Federation (ICF) Level 2 y la EMCC (European Mentoring and Coaching Council) como EQA. Tienen una modalidad 100 % online y están dirigidas en España y en Latinoamérica. Pueden desarrollarse también in company para grupos cerrados, a pedido de la organización.



