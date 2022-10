Gran variedad de jamón ibérico en Reygon Emprendedores de Hoy

lunes, 10 de octubre de 2022, 14:17 h (CET) Con la llegada del otoño y el frío, la tentación de consumir comidas con un alto contenido calórico se impone a la hora de elegir tanto platos principales como bocadillos, por lo que la meta de recuperar la línea de aquí a Navidad se dificulta.

Conocedores de esta situación, Reygon ofrece un amplio y variado catálogo de productos que incluye jamón ibérico, paleta ibérica, Jamón de Teruel y Jamón de Trevelez.

Numerosas opciones en un click Reygon es famoso por su producto estrella: el jamón ibérico. La oferta de este famoso producto se realiza a través de la página web de Reygon, donde el cliente puede realizar la compra y recibirla en casa sin costes de envío en las entregas.

Además, Reygon ofrece un servicio de asesoría personalizada para aquellos clientes que tengan dudas sobre qué jamón escoger de acuerdo a sus gustos o en ocasión de la organización de un evento.

Cuentan con jamón ibérico, jamones y paletas con Denominación de Origen, en el caso de sus productos de Altanza y Jamón de Teruel, en adición jamones con Indicación Protegida e Indicación Geográfica Protegida en el caso del Jamón de Trevelez. Entre sus productos destacan el jamón ibérico, la paletilla ibérica, el Jamón de Teruel y el Jamón de Trevelez.

Los productos de Reygon proceden de cerdos de raza ibérica criados en libertad y semi libertad, en las dehesas del suroeste peninsular. Estos animales son alimentados a base de hierbas, pastos, frutos de campo y piensos específicos de alta calidad, para asegurar que el producto que llegue a las mesas de los clientes sea del mejor nivel en cada momento de su producción.

Conservar la línea hasta Navidad Ya no es necesario abstenerse de consumir los alimentos que a uno le gustan, ya que el jamón ibérico y la paletilla de bellota se consideran alimentos saludables, con muchas propiedades y que no producen colesterol.

De todas formas, diversos estudios han encontrado que el jamón ibérico posee beneficios para la salud, siempre y cuando su consumo sea moderado. Entre ellos, es rico en proteínas de alto nivel, que son incluso mejores que las que pueden hallarse en las carnes rojas. También contiene vitaminas del grupo B y ácido fólico, que es beneficioso para el sistema nervioso central, en adición a vitaminas C y E, ambas con propiedades antioxidantes. Finalmente, aporta minerales como calcio, cobre, hierro, magnesio, zinc, fósforo y selenio.

Reygon posee productos con la calidad necesaria para incorporar a la dieta manteniendo la línea y sin perder calidad en el proceso.



