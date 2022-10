INDYA cierra una ronda de más de un millón de euros con deportistas de élite Emprendedores de Hoy

Iker Casillas, Rudy Fernández, Andrè Ramalho y Alex Rins se unen junto a Pau Gasol como inversores. Aleix Espargaró sigue apostando por la compañía. SportBoost y Wayra coinvierten juntos por segunda vez. Draper B1 lidera esta segunda ronda de la compañía valenciana.

La empresa tecnológica INDYA ha cerrado la ronda de más de un millón de euros. El crecimiento exponencial y los resultados de la amortización de la primera ronda, de 200.000 mil euros, han hecho que inversores independientes, deportistas profesionales y venture capital se hayan volcado con el proyecto en esta segunda ronda.

Este millón de euros lo destinarán a incrementar el equipo contratando como hasta ahora a perfiles senior en las diferentes áreas, mejorar la app y su tecnología y comenzar la expansión a otros países.

Iker Casillas junto a Rudy Fernández entran convirtiéndose en accionistas y apoyando así al emprendimiento español. Tras múltiples análisis, ambos deportistas han entrado, a través de SportBoost, la aceleradora de startups del deporte, en INDYA.

“Estoy muy feliz de unirme al proyecto de INDYA donde la tecnología y la nutrición se encuentran para mejorar el rendimiento deportivo de atletas amateurs y profesionales. INDYA tiene como objetivo popularizar y potenciar el conocimiento de la nutrición de forma personalizada para conocer en detalle las necesidades de cada deportista”, Iker Casillas, exfutbolista.

Es la primera inversión a nivel deportivo de Rudy Fernández. Una de las principales razones por las que invierte es su compromiso con el cuidado personal y la nutrición en particular. Por eso, con 37 años, sigue siendo referente en la Selección Española de Baloncesto y en el Real Madrid.

“La entrada de Iker Casillas y Rudy Fernández es un impulso fundamental para nosotros. Contar con el conocimiento de deportistas de élite como ellos y con su apoyo hace que el usuario final de nuestra app acceda a una tecnología y a una información hasta ahora solo disponible para unos pocos”, comenta Javier Guerrero, CEO de INDYA.

Otros inversores destacados de esta ronda son Pau Gasol, Alex Rins y Andrè Ramalho. Y Aleix Espargaró sigue apostando desde la primera ronda.

«Estoy muy contento de formar parte del proyecto de INDYA. Creo que está revolucionando el mundo de la alimentación deportiva en el mundo del motor, introduciendo el concepto de la «telemetría del piloto», y creo que esta revolución puede ser extrapolable a cualquier tipo de deportista, independientemente de su nivel o disciplina.

Además, el equipo humano de INDYA está formado por grandes profesionales y personas y combinando la espectacular tecnología que está detrás de la plataforma con esta calidad humana, no tengo ninguna duda de que juntos conseguiremos todos los objetivos que nos marquemos», declara Alex Rins, piloto de motociclismo.

“Soy muy fan de la nutrición, muy fan de INDYA, porque además me parece que acercar o cerrar esta brecha entre la nutrición y las creencias de las dietas de los deportistas de élite, a los deportistas no tan pro, más de la calle que cada vez hay más, creo que es algo muy necesario”, Aleix Espargaró, piloto de motociclismo.

“Desde hace unos años, se puede notar que el fútbol no es solo para futbolistas brasileños. El fútbol es para verdaderos atletas y hoy solo tener talento no es suficiente. Tienes que ser atleta 24 horas. Son recorridos enormes, mucho impacto, requiere mucha recuperación donde la nutrición es un factor importantísimo en cualquier deporte, pero en el fútbol con la intensidad que se puede ver en los partidos es clarísimo que tiene y cada vez más un rol importantísimo”, André Ramalho, futbolista del PSV.

Como lead investor de esta ronda, entra Draper B1, venture capital español con visión internacional. Su entrada en la compañía abre camino hacia una futura internacionalización. “Ponemos el foco en startups que demuestran talento y un crecimiento exponencial con una base sólida. INDYA ya tiene las bases de talento, producto y clientes para pensar en ese siguiente nivel”, afirma Enrique Penichet, founding partner de Draper B1.

A su vez, co-invierten agentes del ecosistema de inversión como Wayra o Bankinter, a través de la Fundación Innovación Bankinter.

“Desde SportBoost, consideramos muy importante el desarrollo y la transformación de producto que está realizando INDYA. Creemos en la integración de toda la información disponible en los dispositivos que utilizan los deportistas en el día a día, y es ahí, donde vemos el verdadero potencial de la herramienta.”, Pablo Cutropía, Founding Business Developer.

“Desde que conocimos el trabajo que hacen en INDYA, nos quedamos completamente enamorados no solo de lo que hoy es INDYA, sino de esa visión de lo que va a ser. Esa intersección entre la tecnología, los datos, la nutrición y el deporte porque realmente pensamos que ahí es donde van a suceder las cosas. Están construyendo una de las compañías que van a transformar la industria”, Juan Moreno Bau, director de la Fundación Innovación Bankinter.

“Desde Wayra, nos entusiasma invertir en INDYA, una startup que muestra cómo la tecnología mejora la vida de las personas. Con su solución, está revolucionando el mundo del deporte ayudando a mejorar el rendimiento de todos los deportistas incluso los más amateurs», ha explicado Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid.

INDYA, empresa valenciana, lleva diez años en el sector de la nutrición y desde hace dos dio el salto tecnológico para convertirse en la aplicación referente en España de nutrición y rendimiento. Ha trabajado con deportistas profesionales y ahora mediante la tecnología pone ese conocimiento al alcance del móvil de cualquier deportista. Se está viralizando su uso entre esos deportistas amateurs que se cuidan como profesionales para afrontar sus retos deportivos, tanto en atletismo, ciclismo, baloncesto, motor como otros deportes.

Ahora, con la ronda cerrada, Javier Guerrero, pone el foco en afianzar al equipo que cada día crece: “Hemos crecido un 400 % en suscriptores desde la primera ronda. Hemos pasado de ser 10 en 2020 a 26 a día de hoy. Para nosotros, el equipo es fundamental y queremos ir creciendo con sentido y todos con el mismo objetivo y foco: poner a la nutrición en el podium, fundamental para mejorar ese rendimiento deportivo que todos los que practicamos deporte, desde amateurs hasta profesionales, buscamos”.



