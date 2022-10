Tiempos de digitalización, la importancia de trabajar con empresas de ciberseguridad potentes como GRUPO LINKA Emprendedores de Hoy

En tiempos de digitalización y de trabajos modernos, donde la tecnología es clave para el desempeño de las empresas, la ciberseguridad es fundamental para proteger sistemas, redes y otros programas ante los posibles ataques digitales, acelerando las funciones de operaciones como la detección, investigación y corrección de amenazas.

Ante estas problemáticas, GRUPO LINKA ofrece mantenimiento informático en Madrid. Se trata de un asesoramiento para encontrar soluciones eficientes frente a los retos IT a los que se enfrentan las empresas en España, además de brindar servicios de ciberseguridad y mantenimiento informático, tanto para las pymes como para las grandes empresas.

Las soluciones en ciberseguridad en la actualidad Con el paso del tiempo, las empresas han adoptado el uso del software y se ha vuelto fundamental que las empresas hagan auditorías de seguridad informática periódicas para analizar vulnerabilidades en sus sistemas, y así evitar posibles pérdidas de datos.

El equipo de mantenimiento informático GRUPO LINKA realiza distintos proyectos de seguridad informática, sistemas físicos y cloud, además de la instalación y auditoría de redes wifi, soporte non-stop 24×7 y otro tipo de tecnologías. A través de un Centro de Operaciones de Seguridad, se monitorea la seguridad informática de sus clientes las 24 horas, detectando y eliminando posibles amenazas de ciberseguridad que puedan afectar a la empresa.

Las soluciones de ciberseguridad benefician a los usuarios de programas de conexión de datos. La misma es clave para evitar ataques que acaben en un robo de identidad, intento de extorsión o pérdida de datos importantes para la empresa.

Por eso, es necesario que las empresas realicen auditorías de seguridad informática y un constante mantenimiento informático.

En qué consiste Netskope Security Service Edge (SASE / SSE) Las soluciones de ciberseguridad SSE son servicios de seguridad de red con un enfoque unificado en la nube. Security Service Edge (SSE) incluye al conjunto de medidas de seguridad en evolución que se necesitan para lograr con éxito una convergencia con el SASE. Dentro de esto, se ven capacidades tecnológicas como Cloud Access Security Broker (CASB), Secure Web Gateway (SWG), Firewall as a Service (FWaaS) y Zero Trust Network Access (ZTNA). Todos estos son requisitos fundamentales para el SSE.

Este servicio de seguridad ofrece a sus clientes visibilidad de los datos en tiempo real y la protección adecuada ante posibles amenazas que busquen acceder a la nube, sitios web y aplicaciones privadas. Netskope comprende la nube y ofrece seguridad basada en los datos de una de las redes de seguridad más grandes y rápidas. Esto permite aplicar controles de seguridad eficaces y usar aplicaciones cloud y webde manera segura. Con ello, GRUPO LINKA busca ayudar a sus clientes dando el enfoque correcto a sus sistemas y facilitando el desarrollo y crecimiento de las empresas.



