Descubrir la alimentación para bebés que supera a los purés tradicionales hechos en casa y por qué

lunes, 10 de octubre de 2022, 16:39 h (CET) Ventaja 1: nutrición completa. La gama PAPIS de Roots® Mindfoodness cuenta con 15 recetas diferentes adaptadas nutricionalmente al crecimiento del bebé "" Ventaja 2: seguridad alimentaria que no se puede alcanzar en casa con tiempos y temperaturas anti bacterias, controles de calidad y trazabilidad de los alimentos "" Ventaja 3: ahorro de tiempo. Además de superar en calidad y seguridad a los alimentos elaborados en casa, PAPIS reduce el tiempo invertido en preparar las comidas del bebé en un 94% La alimentación de los bebés de entre 6 y 12 meses es una preocupación para madres y padres por muchas razones. La primera de ellas es el objetivo de proporcionarles una nutrición de calidad y adaptada a su proceso de crecimiento. A menudo el cumplimiento de este propósito se asocia a la preparación de los alimentos para los bebés en casa, de la manera tradicional. ROOTS® Mindfoodness, con su gama de producto PAPIS, demuestra que hay una opción superior en cuanto a calidad y seguridad y que, además, ahorra tiempo a las familias, agilizando la logística doméstica.

Qué es PAPIS y cómo se presenta

PAPIS de Roots Mindfoodness® supone una revolución en la forma de hacer los purés en casa. Los alimentos se presentan hervidos -sin aditivos, sal ni azúcares añadidos- y sin triturar, de manera que cada familia puede escoger el formato del plato final: dejarlo en trocitos para practicar el Baby Led Weaning (BLW), machacarlo un poco o triturarlo completamente para conseguir un puré.

Tres razones de peso para elegir PAPIS frente a los platos hechos en casa

1) Nutrición completa. Las recetas caseras tienden a llevar cantidades insuficientes de muchos nutrientes como el hierro, necesarios para el óptimo desarrollo de los bebés, o bien cantidades excesivas de proteínas, que pueden provocar daño renal y hepático. En cambio, las recetas PAPIS contienen la cantidad requerida de proteínas para cubrir las necesidades proteicas del bebé, pero sin superar las cuantías máximas establecidas por la Asociación Española de Pediatría (AEP). También se elaboran con alimentos ricos en hierro, ya que la reserva de hierro de las personas disminuye desde el nacimiento y a partir de los 6 meses de vida depende exclusivamente de la alimentación. Los alimentos ricos en hierro se combinan en PAPIS con verduras ricas en vitamina C, que ayuda a la absorción del hierro en el organismo. Además, ROOTS® Mindfoodness adapta sus recetas PAPIS a las diferentes etapas de crecimiento dentro del período de los 6 a los 12 meses, ajustando los platos a las necesidades nutricionales y calóricas del bebé en cada ciclo de crecimiento. Esta ajustada adaptación a los requerimientos del desarrollo del bebé es prácticamente imposible de conseguir cocinado en casa, a no ser que la preparación de los alimentos esté a cargo de un profesional nutricionista con mucho tiempo disponible.

2) Seguridad alimentaria. Resulta prácticamente imposible, en el proceso de elaboración de comidas caseras, tener control sobre la procedencia y el tratamiento de los alimentos que se usan como materias primas, conocer sus niveles de pesticidas o aditivos, comprobar el recorrido de cada alimento hasta llegar a la cocina o garantizar la ausencia de alérgenos y bacterias en los platos. Los alimentos de PAPIS, en cambio, garantizan una alimentación segura para los bebés: utilizan ingredientes "baby food", una categoría especial y estricta; controlan los tiempos y las temperaturas de cocción para acabar con las bacterias; las recetas se cocinan siguiendo protocolos de buenas prácticas de manipulación e higiene; ROOTS® Mindfoodness realiza controles de calidad, organolépticos, sensoriales y sanitarios; además, cuenta con el plan de trazabilidad tanto para materias primas como para procesos y elaboraciones. Las carnes que se utilizan en casa para cocinar suelen tener altos niveles de nitratos, y los cereales como el arroz, grandes cantidades de arsénico. Los ingredientes de PAPIS, en cambio, no contienen elementos nocivos para la salud de los bebés.

3) Ahorro de tiempo. Intentar cubrir las necesidades nutricionales de los bebés cocinando en casa, preparando recetas variadas y teniendo en cuenta las etapas de su desarrollo puede resultar misión imposible si no se dispone de conocimientos de nutrición y tiempo en abundancia. Y, como se ha visto, ni aun así es fácil o posible lograrlo debido a la seguridad alimentaria, que no se puede proporcionar a los bebés en el ámbito doméstico. ROOTS® Mindfoodness calcula que el tiempo invertido en elaborar las comidas del bebé se reduce en un 94% con PAPIS y se limita a sólo 10 minutos: 5 minutos para comprar en la web y otros 5 minutos para preparar y ofrecer. PAPIS ofrece a las familias una importante descarga logística y organizativa, ayudando a la liberación del tiempo de gestión de las comidas (diseño de menús, compras y preparación de los alimentos), todo ello sabiendo que alimentan a sus bebés con una opción superior en cuanto a nutrición y seguridad.

Qué tipo de alimentos contiene PAPIS

Las recetas de la gama PAPIS para bebés de 6 a 12 meses se presentan hervidas -sin aditivos, sal ni azúcares añadidos- y sin triturar, de manera que cada familia puede escoger el formato del plato final: dejarlo en trocitos para practicar el Baby Led Weaning (BLW), machacarlo un poco o triturarlo completamente para conseguir un puré.

Los ingredientes que componen las recetas PAPIS son una combinación de verduras, cereales integrales, tubérculos, carnes, pescados y legumbres. Todos estos ingredientes proceden de agricultura ecológica, por lo que no están dañados por el uso de químicos como pesticidas, herbicidas, fertilizantes u hormonas. Este tipo de cultivos y granjas son respetuosos con el medioambiente, impulsando la biodiversidad y la conservación de los recursos naturales. Además, aplican exigentes normativas sobre bienestar animal y producción.

Sobre ROOTS Mindfoodness

ROOTS® Mindfoodness llega al mercado para transformar la alimentación infantil durante los mil primeros días de vida del bebé y desde el seno materno. Nace para facilitar a padres y madres una alimentación de calidad, ecológica y con los nutrientes necesarios para los primeros mil días de vida, período clave para el correcto desarrollo de los niños y niñas del futuro.

La alimentación infantil se ha convertido en objeto de preocupación para las familias, es por ello que ROOTS® Mindfoodness proporciona una alimentación de calidad que a la vez facilita la organización del tiempo a padres y madres, con una metodología de compra totalmente diferente e innovadora.

Sus recetas están elaboradas por nutricionistas con los alimentos que cada bebé necesita para su correcto desarrollo, en cada una de las etapas de su vida. El objetivo es reinventar la alimentación infantil durante los primeros 1000 días de vida. ROOTS® Mindfoodness fomenta el correcto desarrollo de los niños y niñas mediante una alimentación más saludable.

