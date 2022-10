Marosa, ¿cuáles son los documentos y la información necesaria del registro del IVA intracomunitario? Emprendedores de Hoy

Para el crecimiento de las compañías, la expansión corporativa internacional representa un avance exponencial.

Aun así, el ingreso a mercados extranjeros también viene de la mano de obligaciones de orden legal y tributario que las empresas no deben descuidar para que su proceso de internacionalización se lleve a cabo de forma exitosa. Entre estas obligaciones, se destaca el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), cuya base gravamen se modifica dependiendo de las condiciones estipuladas por los gobiernos locales.

En Europa, existe una normativa especial para facilitar el intercambio comercial entre los países miembros de la Unión Europea, la cual fijó un impuesto de IVA intracomunitario cuya base gravamen aplica a todas las transacciones comerciales que se realicen entre particulares o empresas del continente. Si bien la normativa facilita la tramitación del impuesto a partir de una estandarización del registro, para las compañías locales sigue siendo problemática su aplicación. Sobre todo, porque existen simplificaciones que son aplicables a cada jurisdicción territorial.

Por este motivo, Marosa, una consultora experta en asesoría fiscal, ofrece un completo servicio de acompañamiento y registro del IVA que involucra a todos los países de la Unión Europea, coordinando los documentos y la información necesaria para realizar este trámite sin inconvenientes.

Tributación internacional Marosa cuenta con un equipo especializado en Tax Technology que combina conocimientos informáticos y fiscales para apoyar a las empresas en su configuración ERP, enfocada en el impuesto de IVA. Sus profesionales especializados no solo acompañan el proceso de registro, sino que también asesoran a los departamentos de impuestos en tareas, tales como la elaboración del listado de indicadores Tax Code, la revisión de los requisitos de facturación y el cumplimiento de obligaciones SAF-T a nivel internacional.

Este servicio también incluye una revisión general de todas las obligaciones de IVA en Europa, señalando cualquier área que represente un riesgo en materia tributaria y presentando alternativas que no afecten la liquidez de la compañía. La revisión de obligaciones también permite entender las normas de cada territorio y de esta manera tomar decisiones de internacionalización informadas que no afecten el bienestar financiero de la organización.

Extensa red de contactos Con este servicio, Marosa espera que las compañías obtengan una visión global de sus obligaciones tributarias en Europa, buscando que la expansión de su actividad comercial a otras latitudes, no conlleve sanciones administrativas o complicaciones legales. Su amplio conocimiento en tributación internacional y su nutrida red de contactos en el extranjero, hacen de esta compañía, una de las mejores consultoras fiscales del país, en lo que tiene que ver con internacionalización empresarial y asesorías sobre el impuesto del IVA intracomunitario.



