Víver Kombucha se estrena en la carta de cerca de 500 restaurantes y bares del país Comunicae

lunes, 10 de octubre de 2022, 12:38 h (CET) El exponencial incremento de la demanda de esta bebida saludable ha propiciado que se convierta en un imprescindible para la carta de algunos de los mejores establecimientos de moda. Con motivo del Día de la Restauración, la firma andaluza ha presentado su particular maridaje en donde las tapas más tradicionales se funden con los sabores ácidos de la kombucha para ofrecer un toque diferente y saludable Víver Kombucha avanza firme en el panorama gastronómico nacional. La andaluza se ha estrenado en la carta de cerca de 500 restaurantes y bares en donde, con motivo del Día de la Hostelería, ofrecerá un particular maridaje con algunas de las tapas más tradicionales del país. Croquetas con kombucha sabor limón y espirulina, queso con kombucha de fresa e hibisco o hamburguesas con Víver Kombucha sabor piña y hierbabuena son algunos de estos originales maridajes que no dejan indiferente ni al paladar más exigente.

Y es que, pese a la extendida conciencia de que la kombucha es una bebida destinada a reponer el organismo con sales minerales tras la práctica deportiva, lo cierto es que se ha posicionado en la tendencia de productostratados con respeto y con pocos ingredientes, siempre naturales.

"La kombucha es una bebida saludable que marida de forma casi perfecta con algunos de los mejores platos de nuestra gastronomía". "Acompaña tapas como croquetas, quesos e incluso es perfecta para acompañar parrillas y burguers", ha afirmado la directora de comunicación de Víver Kombucha, María Sáez.

A ello se suma que, "dadas sus elevadas cualidades probióticas, favorece la digestión y regula el apetito". Por este motivo, añade Sáez, es también "una bebida idónea para tomar durante un brunch, antes del aperitivo o entre platos en formato sorbete. Además, esta bebida es un aliado perfecto para combatir la resaca", ha subrayado.

Lo cierto es que, gracias a sus altas cualidades, la kombucha se ha impuesto ya en nuestro país. Con gran tradición en el norte de Europa o Estados Unidos, esta bebida saludable ha desbancado en España a otras similares solicitadas por aquellos que, tanto en encuentros gastronómicos como en eventos, rechazaban las bebidas alcohólicas o azucaradas.

"Estos son algunos de los motivos por los que se está abriendo paso poco a poco en algunas de las mejores cartas de cafeterías, restaurantes y bares del país, así como en locales de ocio nocturno", ha dicho la directora de marketing de Víver Kombucha quién ha afirmado que "la kombucha es también un buen aliado para cócteles, tanto sin como con alcohol".

Se trata de una bebida vegetal hecha a partir de ingredientes naturales que tiene muchos beneficios para la salud, cuyo origen está en Asia, en donde es conocida comohongo de la inmortalidad. Se la considera procedente del extremo oriental de China y siempre se le ha concebido como una bebida tradicional y rica por sus propiedades.

Por todo ello, "cada vez son más los chefs, que experimentan con nuevos sabores en donde Víver Kombucha cobra un papel destacado, y cocteleros que llaman a nuestras puertas para experimentar mezclas interesantes de sabores", ha concluido María Sáez.

