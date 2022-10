El 10% de las personas afectadas por el coronavirus presentan un cuadro de COVID Persistente Comunicae

lunes, 10 de octubre de 2022, 12:43 h (CET) Los pacientes con esta enfermedad crónica se encuentran muchas veces perdidos, ya que su sintomatología es muy variada y la nueva Unidad de COVID Persistente de Quirónsalud Vitoria espera conseguir que estos pacientes encuentren una mejoría notoria tras las primeras consultas La Unidad de COVID Persistente del Hospital Quirónsalud Vitoria está integrada por médicos especialistas en medicina interna, cardiología, neumología, neurología y neurofisiología.

"Son personas a las que el COVID les ha cambiado la vida, mujeres predominantemente, entre 30 y 45 años".

La Unidad de COVID Persistente del Hospital Quirónsalud Vitoria nace con el objetivo de ofrecer un tratamiento personalizado para paliar las consecuencias del coronavirus en ese pequeño colectivo de pacientes que tras pasar la COVID-19 no termina de encontrarse bien y van rebotando por diferentes consultas. Se ha identificado que ronda al 10% de las personas que han la COVID-19, independientemente de la gravedad de la enfermedad inicial, hay ocasiones en la que la covid-19 se pasó muy levemente, pero a las pocas semanas de haberlo superado comienzan a aparecer síntomas diversos que el paciente muchas veces no sabe explicar.

"Son muchos los estudios que se están realizando y muchos de ellos apuntan a que la causa de estos casos pudiera estar relacionada con una neuropatía del nervio vago" afirma la doctora Mari Carmen Hernández, neumóloga y uno de los médicos responsables de la nueva Unidad de COVID Persistente del Hospital Quirónsalud Vitoria. "La realidad -continúa- es que un 10% de las personas que han tenido COVID, independientemente de la gravedad, a la semana o quince días de diagnosticársele el coronavirus comienzan a desarrollar una serie de síntomas que es lo que se llama COVID persistente, que ya tiene una entidad y ha sido reconocido como enfermedad, que puede llegar a ser crónica, y cursa con un gran cansancio, sensación de falta de aire, a veces se les cae el pelo, o sienten acidez, reflujo, dolores musculares, articulares, se les hinchan las manos, o se les ha quedado un dolor de garganta que no remite, problemas de piel, taquicardias, palpitaciones, etc. Y así diferentes síntomas porque cada paciente es un mundo", concluye Mari Carmen Hernández.

La nueva Unidad de COVID Persistente espera contribuir a dar respuesta a estos pacientes. "Al poseer estos pacientes una sintomatología tan variada -afirma la doctora Hernández- es importante contar con un equipo multidisciplinar como este para estudiar cada caso de forma individual y poder valorar si los pacientes que acuden con problemas padecen de COVID Persistente o poseen otras enfermedades que se han agravado como consecuencia del coronavirus".

La Unidad de COVID Persistente del Hospital Quirónsalud Vitoria está integrada por médicos especialistas en medicina interna, cardiología, neumología, neurología y neurofisiología.

Según explica la doctora Hernández, "aunque estos pacientes en ocasiones poseen muchos síntomas diferentes, siempre hay uno que es más visible y el especialista que tratará al paciente varía en función a la patología que predomine. De esta forma, el paciente siempre tendrá un médico titular al que poder dirigirse siempre que lo necesite y poder sentirse apoyado en este proceso. No todas las personas llevan el mismo tratamiento, por eso es tan importante acompañar a cada paciente durante el tratamiento para conocer personalmente al enfermo y seguir su evolución".

En palabras de la doctora Hernández los pacientes que acuden a la Unidad suelen ser pacientes que presentan cuadros de enfermedades neumológicas, cardiológicas, digestivas y neurológicas mayormente. "A menudo son pacientes multisistémicos -añade- con síntomas bastante incapacitantes y que presentan brotes, que nos suelen decir que parece que un día estás mejor y al día siguiente parece que has retrocedido cuatro pasos".

La nueva Unidad de COVID Persistente ha diseñado un itinerario para los pacientes a fin de poder evaluar correctamente cada caso, como explica la doctora Mari Carmen Hernández: "El procedimiento a seguir comienza por una primera consulta informativa gratuita donde se identifican los síntomas específicos de cada paciente para personalizar las pruebas diagnósticas y tratamiento más adecuado en cada caso. En este momento, se diseña un plan de pruebas diagnósticas acorde a sus dolencias y se le asigna un especialista responsable de su caso. En la siguiente consulta ya le recibirá su médico responsable con los resultados del estudio previo para iniciar los tratamientos.

Aunque el tratamiento puede ser un proceso lento, el objetivo de esta unidad es que el paciente mejore en sus síntomas. "Además -concluye Mari Carmen Hernández-, mensualmente hacemos una reunión de la comisión médica multidisciplinar que integramos la unidad para poner en común los resultados de cada caso y seguir avanzando de forma personalizada en una enfermedad que no debemos olvidar que es nueva, es un capítulo del libro de la medicina que estamos escribiendo entre todos".

Concluye Mari Carmen Hernández: "el objetivo de esta unidad es contribuir a mejorar la calidad de vida de estos pacientes de COVID Persistente y somos optimistas porque siguen apareciendo nuevas fórmulas y nuevas medicaciones".

