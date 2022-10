La marca deportiva presenta The Nations' Collection by Umbro Comunicae

lunes, 10 de octubre de 2022, 12:46 h (CET) 'El fútbol es de todos'. Todo el mundo se reúne para celebrarlo este invierno... incluido Umbro Como patrocinador oficial de Our Game, Umbro siempre está brillantemente representado por los aficionados en las gradas de todos los grandes eventos futbolísticos. Y Qatar no será una excepción.

El equipo de diseñadores ha rebuscado en los archivos para remezclar los diez diseños de equipaciones internacionales más emblemáticos para crear la Colección de las Naciones, una fusión única de fútbol, afición y tejido.

Aislando y reimaginando los colores, patrones y elementos geométricos icónicos de las selecciones favoritas de los aficionados (como Inglaterra 1990, Brasil 1994 y muchas más), el equipo ha diseñado colecciones independientes para Inglaterra y Brasil, al tiempo que ha creado camisetas de fusión inspiradas en clásicos de los catálogos de México, Francia, España, Estados Unidos, Polonia y Alemania.

Cada camiseta cuenta con un escudo de país hecho a medida, inspirado en el patrimonio deportivo y de diseño de cada nación. Estos iconos representan la pasión y el orgullo que se tejen en el propio tejido de la colección.

"Estas camisetas han sido diseñadas por Umbro, pero se han inspirado en muchos jugadores, en muchos momentos y en todos los aficionados del mundo. Un homenaje adecuado a las leyendas de las glorias pasadas y a los sueños de los trofeos venideros" - Helene Hope, Directora Global de Marketing de Marca de Umbro.

Los aficionados pueden estar al día de la campaña en los canales de redes sociales de @umbro o buscando #nationscollection.

The Nations' Collection by Umbro estará disponible en algunos países a partir del 22 de octubre.

Acerca de Umbro

Donde hay fútbol, hay Umbro - desde 1924. el fundador, Harold Humphreys, creía que si tienes un aspecto elegante, juegas con inteligencia. Él creía que los productos elaborados con estilo y verdadera visión daban a los atletas de Umbro una ventaja competitiva. Es un principio que hay que seguir celebrando hoy en día.

