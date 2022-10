En octubre, tres rutas de senderismo interpretativo en Sigüenza Comunicae

lunes, 10 de octubre de 2022, 11:03 h (CET) Se trata de una actividad gratuita, convocada para los días 15, 22 y 29 de octubre y con un grado de dificultad media-baja para hacerlas asequibles al gran público. En todas ellas es necesaria inscripción previa en la Oficina de Turismo. Las inscripciones deberán realizarse en la Oficina de Turismo de Sigüenza (Tlf. 949 34 70 07 / E-mail turismo@siguenza.es. Al finalizar la ruta, los caminantes recibirán un obsequio IX Centenario A lo largo del mes de octubre, coincidiendo con la temporada alta del turismo hacia el municipio que supone el otoño, el Ayuntamiento de Sigüenza, desde el Plan de Turismo Sostenible, convoca tres rutas de senderismo interpretativo para poner en valor el patrimonio natural de la ciudad y las pedanías, en la que también es una nueva acción de presentación de las rutas senderistas y BTT a la población local y a los empresarios del sector turístico. Naturalmente, las rutas están abiertas también a la participación de visitantes que lleguen a la ciudad, hasta completar el número máximo de personas por convocatoria, establecido en 25.

Las tres rutas se van a llevar a cabo en tres sábados consecutivos del mes de octubre, concretamente los días 15, 22 y 29 de este mes. Cada una de ellas recorre paisajes diferentes, siempre con un grado de dificultad media-baja, con el fin de hacerlas asequibles para cualquier público, independientemente de su edad o condición física. Además de las belleza de los parajes que van a atravesar, las tres rutas también tienen en común que estarán acompañadas por guías especializados. Los expertos irán explicando curiosidades históricas y naturales a los participantes, a medida que se vayan cumplimentando, ayudándoles a interpretar el entorno.

La primera saldrá este próximo sábado, día 15 de octubre. Con 14 kilómetros de recorrido, comenzará en Carabias y terminará en Imón. Los expertos naturalistas han diseñado su trazado para mostrar a los participantes el paisaje de la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial. Así, los caminantes recorrerán las salinas de La Olmeda, Bujalcayado e Imón. La salida está prevista para las 10:00 horas de la mañana y tiene una duración estimada de cuatro horas. El punto de encuentro será la estación de tren de Sigüenza, desde donde saldrá un autocar hasta Carabias (inicio de la ruta) que luego recogerá a los participantes en Imón, al final de la misma.

La segunda ruta se ha convocado para el siguiente sábado, día 22 de octubre, entre Guijosa y el Castro de Castilviejo y propone a los participantes un encuentro con la historia en un recorrido de seis kilómetros. La hora de inicio está prevista para las 10:30h, con una duración estimada de 3,5 horas, puesto que en su final, incluye la visita al museo etnográfico de Guijosa, por cortesía de la alcaldesa pedánea de esta bella localidad. En este caso, el punto de encuentro será el aparcamiento Paseo de los Hoteles, desde donde saldrá un autocar hasta la localidad seguntina que es el inicio y fin de la ruta.

La tercera y última ruta, que tendrá lugar el sábado, 29 de octubre, propone hacer senderismo por el Pinar de Sigüenza y conocer su entorno natural. En este caso, el punto de encuentro será la Plaza del Castillo, con inicio en el Pinar de Sigüenza. Tiene una distancia de 7 kilómetros, y es de dificultad fácil.

Las personas interesadas pueden cursar su inscripción en la Oficina de Turismo de Sigüenza (Tlf. 949 34 70 07 / E-mail turismo@siguenza.es), facilitando nombre y apellidos, teléfono, e-mail y edad (en caso de menores). El número mínimo de inscripciones para llevar a cabo la actividad será de 10 personas y el máximo, de 25. Los menores de edad deberán ir acompañados por un adulto. La organización ruega a los participantes que acudan con la vestimenta y el calzado adecuados a la actividad. Al final de cada ruta, habrá bocadillo y agua para todos los participantes, así como un obsequio conmemorativo IX Centenario.

Las rutas de los días 22 y 29 de octubre coinciden con dos de las cinco rutas senderistas diseñadas y puestas en servicio desde el Plan de Sostenibilidad Turística de Sigüenza en mayo pasado. La del día 15, es un itinerario que mixto, de varias. Además, también se crearon, y están activas, otras tantas en la modalidad BTT. Todas ellas enlazan y dan a conocer las pedanías de Sigüenza.

Su ejecución costó 16.500 euros, sufragados íntegramente por el Plan, y la actuación quedó enmarcada dentro de la línea de actuación 'Gestión de Destino', una de las cinco áreas estratégicas del Plan puesto marcha por la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, junto con la Consejería de Economía de la Junta de Comunidades.

Las rutas tienen el fin de expandir la actividad turística y económica a las pedanías de Sigüenza, contribuyendo con ello a frenar su despoblación, a aumentar el tiempo de estancia medio del visitante, y a fomentar la repetición de la visita, asociando la imagen de Sigüenza a la naturaleza y promoviendo el conocimiento de los recursos naturales potencialmente turísticos con los que también cuenta el municipio.

