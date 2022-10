Recursos literarios para mejorar la salud mental de la infancia y sus familias Emprendedores de Hoy

El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la incidencia que tienen las enfermedades mentales sobre la población y visibilizar a las personas que la padecen.

Datos recientes revelan que España es el país del mundo que más ansiolíticos consume, siendo la depresión la principal causa de problemas de salud, según la Organización Mundial de la Salud. Este año se dedica esta fecha señalada a la prevención del suicidio, teniendo en cuenta que es la principal causa de muerte entre los adolescentes, por no hablar de los suicidios no consumados y del sufrimiento que hay detrás de cada uno de estos intentos autolíticos.

Hay estudios que avalan que entre un 60 y un 75 % de los trastornos mentales de la etapa adulta tienen su origen en la infancia. Por ello, conviene destacar una gran responsabilidad con y para la infancia. Se sabe que los tratamientos psicológicos no siempre están al alcance de todas las familias, siendo la salud un derecho constitucional. Ya son muchas las personas que buscan soluciones a través de la literatura. Queriendo dar respuesta a esta necesidad social, hace 6 años nació un sello editorial dirigido a la prevención de la salud mental en la población infantojuvenil.

Editorial Sentir surge a partir de una demanda por parte de madres, padres y profesionales de la salud y de la educación de libros adecuados para prevenir y explicar a los niños y niñas diferentes temáticas o problemáticas de actualidad, a través de más de 60 libros y cuentos para poder acompañar a los más pequeños de una manera lúdica e interactiva, desde el respeto y buen trato a la infancia.

Todos estos cuentos tienen varias características especiales en cada colección, siendo la principal que están realizados por profesionales especializados en cada temática, queriendo que el lector/a sea protagonista del cuento, teniendo que superar diferentes retos y dificultades junto al protagonista.

Hay colecciones para todas las etapas evolutivas de la infancia y necesidades, como los Senticuentos, que explican diferentes situaciones de actualidad (adopción, acoso escolar, abuso sexual, igualdad de género, abuso de la tecnología, cáncer, separación de los padres, trauma, cáncer, tipos de familias, o la fertilidad); los Crecicuentos, que abordan las situaciones evolutivas más frecuentes en la primera infancia (dificultades con la comida, sueño, control de esfínteres, miedos evolutivos, retirada del chupete, la llegada de un hermano, la adaptación al colegio, o el manejo de las rabietas); o los Neuricuentos, Neuroaventuras, Neurodiversión, Plantánimals y Sentilibros para adultos, así como cuentos solidarios, libros de psicoterapia o de autoayuda…

