Berta Jayo presenta en Miami, Roma y Ámsterdam su nuevo trabajo en el que incendia los paisajes mas famosos del mundo

Con una técnica digital aparecen en fuego los paisajes más bonitos del mundo. Este trabajo se presenta en el marco del New Media Festival Miami. Del 8 al 29 Oct en ArtToSaveLives Contemporary, 9705 NE 2nd Ave, Miami FL, en el centro Italiano americano el 25 de octubre en Roma y en Ámsterdam, de la mano de la comisaria Andreína Fuentes y su equipo El medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos. A las próximas generaciones se les podría dejar demasiados escombros, desiertos y suciedad. Es un deber del ciudadano cuidar del medio ambiente. El ritmo de consumo, de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta.

El impacto ecológico de los incendios es considerable, ya que se destruye biodiversidad, aumenta la desertificación, disminuye la calidad de las aguas y también de la atmósfera, por no mencionar que recuperar estas zonas puede llevar décadas. Entre el 80% y el 90% de los incendios son causados por el ser humano, bien de forma accidental o intencionada.

Este trabajo está realizado para concienciar a la sociedad de la importancia del medio ambiente.

Así pues sería una versión iconoclasta de cómo estarían estos paisajes en el caso de ser incendiados.

"He puesto fuego a los 20 paisajes denominados como los más bonitos del mundo, que son: El Gran Cañón del Colorado en Arizona, El Lago Moraine en Canadá, Las Cataratas de Iguazu en Brasil, Apgashma en Japón, El Glaciar Perito Moreno en Argentina, Mar de Coral de Australia, Fiordo Lysefjord en Noruega, Zhangjiajie en China, Lago Baikal en Siberia, Olas del desierto en Arizona, Torre del diablo en Wyoming EEUU, Caño cristales en Colombia, Salto del Ángel Venezuela, Bora Bora Polinesia Francesa, Sáhara en África, Gran agujero azul Arrecife Belice, desierto del Namib Namibia, monte Roraime Venezuela, Halong Bay Vietnam y los Lagos Plituice Croacia".

Berta Jayo es ahora uno de los miembros de la SCE, la sociedad de escritores de Cantabria. Esta serie está dedicada a Blanca Repetto.

Sobre Berta Jayo

Berta Jayo nace en Santander. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco. Hizo el posgrado y Master en el Chelsea College of Art and Design de Londres y continuó su formación en el ISCP de Nueva York (International Studio and Curational Program).

En sus trabajos muestra un arte inteligente e innovador, alejado de los estereotipos.

Está considerada como una artista conceptual multidisciplinar cuya línea está marcada por códigos de carácter libre y sorpresivo.

En una de sus últimas apariciones realiza una serie de fotografías en las que desaparecen los monumentos más importantes del mundo, donde enfatiza la importancia de la creación en nuestra sociedad.

Destacan también sus trajes religiosos, de cura o de monja realizados con tejidos diferentes a los habituales o con telas de camuflaje, de lunares, de cuadros, de flores, de colores, etc.,. Estos aparecen en las calles, en museos o en lugares específicos en diferentes países.

Otras de sus facetas son los diseños arquitectónicos y los libros de artista. Edita su primer libro ‘Sabático’ en el 2013, su segundo ‘Poamario’ en el 2015 y su tercer libro ‘Regalos de Dios’ en el 2020.

Sus obras se han mostrado en muchos países en exposiciones como: "Esquisite Doll Kit", México, IV New Media Festival, Hardcore Contemporary Space, Miami, "Regreen Arts" Void+, Tokio, "Women Alone", Festival Internacional de vídeo de Berlín, ELLAS, itinerante Madrid, Sala Robayera, Creadoras de los siglos XX y XXI junto a Marina Abramović o Esther Ferrer, El Kubo San Sebastián, así como en intervenciones públicas realizadas en zonas de una ciudad determinada, en ferias como ARCO, Frieze Londres, Pulse NY, Art Basel Suiza, 57 Bienal de Venecia, 14 Documenta Kassel o en museos como The Chill Concept Miami, Bronx Museum NY, CAC Málaga, MAS, Gugenheim Bilbao, Tate Modern, Reina Sofía, MoMa, y el Louvre París.

En cuanto a sus proyectos como comisaria ha realizado exposiciones hasta con 16 artistas en diferentes países, artistas como Tom Skipp, Marlena Kudlicka o Yoshiaki Kaihatsu entre otros. También de manera individual como en el caso de Spencer Tunick.