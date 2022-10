En el marco de la IV edición de FinTech Innovation Summit,I Edición de los Financial Innovation Awards Comunicae

lunes, 10 de octubre de 2022, 09:26 h (CET) Cinco categorías premiarán el talento y emprendimiento en el ecosistema FinTech: a la Plataforma Digital más Innovadora, la Iniciativa más Sostenible, la FinTech más Disruptiva, el Banco más Innovador y a la Mujer Líder del Año en FinTech. Este año el FinTech Innovation Summit gira en torno a la ‘E-revolution in the financial sector’ La industria FinTech se dará cita, el próximo 15 de noviembre, en la sala Truss Madrid del WiZink Center con motivo de la celebración de la IV edición del FinTech Innovation Summit, un evento que se ha convertido en referente del sector y que, como novedad presenta los Financial Innovation Awards (FIA).

Los premios buscan reconocer el talento de los innovadores financieros, el emprendimiento y el impulso que entidades financieras están dado a las FinTech para su consolidación y desarrollo en España. "Los Financial Innovation Awards pretenden reconocer cada año la labor de aquellas instituciones, empresas, startups, proyectos o personas físicas que están creando el futuro del sistema financiero en España", destacan desde la organización.

Asimismo, resaltan que es la innovación la que crea más valor. La innovación financiera cada vez gana más importancia debido, sobre todo, a la acelerada transformación digital de la sociedad. Los avances en el sector sirven para satisfacer nuevas necesidades que surgen por los cambios dentro del entorno económico y financiero. Además, el constante cambio tecnológico vivido desde hace años ha propiciado el desarrollo de nuevos instrumentos financieros y también la creación de nuevos productos y servicios.

Cristina Murgas, directora del Área de Comunicación Financiera e Institucional de QUUM, resalta que "Las FinTech han impactado positivamente a los distintos target de la industria financiera y a la sociedad: la banca y sus clientes, las pymes, los consumidores. Todos ellos han podido comprobar los beneficios y alcances de este nuevo ecosistema en los últimos años. En España se han consolidado en torno a 400 FinTech, aupadas por la regulación creciente, a pesar de que siempre ha ido por detrás de la innovación. Los FIA precisamente buscan ser los premios por excelencia a la innovación financiera en España para poner el sello al esfuerzo al emprendimiento FinTech".

Los FIA constan de cinco categorías:

Plataforma Digital más Innovadora : Se premiará a una plataforma digital innovadora que apoye a las organizaciones de clientes y/o de servicios financieros.

: Se premiará a una plataforma digital innovadora que apoye a las organizaciones de clientes y/o de servicios financieros. Iniciativa más Sostenible : Una innovación dentro del sector de los servicios financieros que aprovecha la tecnología para disminuir el impacto medioambiental o para concienciar a la ciudadanía sobre el problema que supone el cambio climático.

: Una innovación dentro del sector de los servicios financieros que aprovecha la tecnología para disminuir el impacto medioambiental o para concienciar a la ciudadanía sobre el problema que supone el cambio climático. FinTech más Disruptiva y Ganadora Global : Este premio se otorga a una organización de tamaño pequeño o mediano que haya perturbado el sector de los servicios financieros con una innovación tecnológica (producto/servicio) que mejore significativamente la experiencia del cliente.

: Este premio se otorga a una organización de tamaño pequeño o mediano que haya perturbado el sector de los servicios financieros con una innovación tecnológica (producto/servicio) que mejore significativamente la experiencia del cliente. Banco más Innovador / Institución Financiera Más Innovadora : Categoría que reconoce a las instituciones por su constante innovación tecnológica en el diseño de productos y servicios pioneros en el sector bancario mundial.

: Categoría que reconoce a las instituciones por su constante innovación tecnológica en el diseño de productos y servicios pioneros en el sector bancario mundial. Mujeres que lideran la Innovación en los Servicios Financieros / Mujer Líder de la Innovación Financiera del Año / Lideresa del Año en FinTech: Se busca reconocer a las directivas y desarrolladoras más relevantes de la industria FinTech, aquellas mujeres que están remodelando los servicios financieros FinTech en la actualidad. El jurado de los premios está compuesto por Arturo González Mac Dowell, presidente de la Asociación Española de FinTech e Insurtech; Salvador Molina, presidente de Foro ECOFIN y del clúster Madrid Capital FinTech; Vicente José García Gil, presidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital (FIFED); Víctor Delgado García, co-fundador y secretario general de la Asociación Española multisectorial de Microempresas; Miguel Caballero, fundador y CEO de Tutellus; Pilar Troncoso, profesora del Programa Especializado en Blockchain e Innovación Digital del IEB; Emilio Márquez Espino, CEO; Pablo Blasco Bocigas, director FinTech Spain y Javier Molina, periodista y director del programa Ecogestiona en Radio Capital y dircom de Enviroo.

La nueva edición del FinTech Innovation Summit tratará una amplia variedad de temas a la vanguardia del sector, como la hiperautomatización, que está reconfigurando el mundo de las finanzas; las últimas aplicaciones de la tecnología blockchain a los servicios financieros, el impacto de las criptomonedas, las NFTs y las DeFi o las oportunidades de inversión más interesantes del sector de cara al próximo año.

Consultar la agenda:

https://urbaneventmarketing.com/fia-financial-innovation-awards/

