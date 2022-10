ZEISS subraya la importancia de las revisiones visuales anuales para mantener la buena visión y salud ocular Comunicae

lunes, 10 de octubre de 2022, 09:31 h (CET) El Análisis Visual ZEISS permite, en primer lugar, saber si los ojos de los pacientes gozan de una buena visión y si su estado es compatible con la normalidad, pero también proporciona una experiencia de compra diferente a los usuarios El segundo jueves de octubre, este año el día 13, se celebra el Día Mundial de la Visión. La fecha la determina la Organización Mundial de la Salud (OMS) conjuntamente con el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera (IAPB). El objetivo que persigue es el de concienciar a las personas sobre los diferentes tipos de afecciones visuales y sus tratamientos, especialmente aquellas que podrían ser prevenibles o curables.

Más de mil millones de personas en el mundo tienen problemas de visión y no tienen acceso a tratamiento. Sin embargo, el 90 % de la pérdida de visión se puede prevenir o tratar (fuente: IAPB, 2022). Consciente de la injusticia que acarrea este dato demoledor en la mano, en primer lugar, ZEISS pone en valor la magnífica acción de comunicación que realiza IAPB en este sentido, solicitando la acción urgente de gobiernos y empresas para cambiar la vida de estas personas.

Asumir su responsabilidad con los empleados, el medio ambiente y la sociedad es un elemento que forma parte de la cultura corporativa de ZEISS desde su creación como Fundación, por Carl Zeiss y Ernst Abbe, hace 176 años. Por eso, en este sentido, la prevención de la ceguera evitable, ZEISS mantiene diferentes iniciativas filantrópicas de apoyo a la salud visual en países en vías de desarrollo, como el programa "Aloka Vision",cuyo objeto es, precisamente, cambiar el panorama de la salud ocular en países del tercer mundo, ofreciendo tecnología, innovación, gafas de calidad y concienciación sobre los beneficios de una visión nítida a personas que, de otra manera, no tendrían acceso a la salud visual.

Pero, además de ejercer su responsabilidad empresarial de una manera global, en el Día Mundial de la Visión, ZEISS Vision Care España también subraya la necesidad de concienciar a la sociedad sobre la importancia de cuidar la salud visual.

Según una encuesta llevada a cabo en el año 2021 y recientemente publicada por el Libro Blanco de la Visión 2022, el 92% de los españoles piensa que su sentido más valioso es la vista. Sin embargo, 3 de cada 10 siguen sin revisarse periódicamente la visión, aun cuando el 76% de la población tiene problemas visuales -casi 9 puntos más que en el año 2017- y a pesar de que el 19% de los encuestados considera que la pandemia ha empeorado su salud visual.

ZEISS Vision Care España subraya que un análisis visual profesional es clave para identificar, y por lo tanto prevenir, la aparición o progresión de enfermedades oculares, y para generar la experiencia de compra que busca hoy el consumidor. Así, ZEISS, fiel a su compromiso con los ópticos y, a través de ellos, con la salud visual de la sociedad española, lanza anualmente novedades en lentes oftálmicas y equipamientos que elevan el ejercicio de la profesión al siguiente nivel.

El análisis visual de ZEISS

La cantidad y precisión de pruebas que se practican en consulta permiten, antes que nada, identificar problemas oculares y saber si los ojos de los pacientes están en las mejores condiciones. Las pruebas que se llevan a cabo en materia de agudeza visual o la toma de la presión intraocular son básicas para determinar la salud visual del paciente. De ahí la importancia de llevar a cabo una revisión visual anual en un establecimiento sanitario de óptica.

El Análisis Visual ZEISS le aporta al usuario de gafas una experiencia de compra diferente. Óptico y paciente siguen el proceso de la consulta desde una tablet, de manera que el profesional de la salud visual puede explicarle en todo momento qué está haciendo, y por qué lo hace, con el fin de que el consumidor comprenda cada parte del proceso y tenga toda la información para tomar la mejor decisión sobre sus nuevas gafas.

Además, ya es posible la prueba virtual de monturas, incluso en casa. El paciente se coloca frente a la Plataforma ZEISS VISUFIT 1000, mira a un punto fijo y, con un solo disparo simultáneo de 9 cámaras, los profesionales de la salud visual de ZEISS escanean el rostro y cabeza del paciente creando su avatar en 3D. Esta tecnología permite que el cliente pueda probarse monturas forma virtual, incluso aunque las gafas no estén físicamente en la óptica.

La reciente incorporación del módulo Virtual Try-On@Home ha roto la barrera online-offline entre los pacientes y su óptica de confianza ZEISS. Así, ya no es necesario que acudan al establecimiento para hacerse la prueba de monturas virtual. El usuario puede probarse gafas desde su smartphone, tablet o PC, interactuado con el avatar y las monturas seleccionadas o recomendadas para él por el óptico.

"ZEISS mantiene su compromiso de buscar continuamente nuevas opciones, investigando nuevas soluciones para que la sociedad tenga una mejor calidad de vida. Cualquier lanzamiento de nuestra marca acumula años de investigación. Hoy, seguimos trabajando para la mejor visión del mundo en el futuro, en cualquier país y en cualquier sociedad. Cada año convertimos este esfuerzo en innovaciones que aportan una experiencia visual excepcional a los usuarios y, aunque lo pongamos en valor en nuestro día, el Día Mundial de la Visión, lo llevamos a la práctica cada día del año", afirma Alberto Cubillas, director general de ZEISS Vision Care España.

