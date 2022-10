Su silencio cómplice Pedro García Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 10 de octubre de 2022, 08:55 h (CET) Evidentemente, los venezolanos culpables de crímenes de lesa humanidad, que acredita la Misión de Naciones Unidas, deberían ser juzgados y las víctimas reparadas, pero los responsables de estos crímenes gozan de la más absoluta protección por parte del régimen de Nicolás Maduro. La impunidad les ha hecho más fuertes.

La Comunidad internacional, apunta el Informe de la Misión especial para Venezuela, debe seguir fiscalizando y forzando el cumplimiento de la ley.



Ante estas evidencias, ¿qué harán los aliados y simpatizantes de Maduro? Para los gobiernos de países no solo aliados de Venezuela, sino defensores del régimen chavista, debería abrirse un tiempo nuevo. Porque su silencio cómplice refuerza la impunidad y perpetúa la barbarie.

