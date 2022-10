FISIOATM, centro de fisioterapia en Alicante especialista en dolor orofacial Emprendedores de Hoy

La disfunción craneomandibular es la causa no odontológica principal de dolor orofacial. Para muchos de sus pacientes, esta dolencia suele volverse crónica, frente a lo complejo que es encontrar un centro especializado en esta condición, que requiere de varios ámbitos de la salud para su tratamiento.

FISIOATM es un centro de terapia desarrollado para dar una respuesta a estos pacientes, a través de un enfoque multidisciplinar y, a la vez, especializado en este tipo de disfunciones. Es por ello que representa una de las mejores opciones de fisioterapia en la provincia de Alicante, para quienes padecen dolor orofacial.

Una condición sensible que requiere tratamiento especializado La articulación temporomandibular (ATM) es la parte del sistema craneofacial que relaciona la mandíbula con el cráneo. Esta articulación interactúa con la oclusión dentaria para permitir las tareas de masticación, deglución y fonación, lo que la hace una pieza fundamental en las funciones fisiológicas y biomecánicas del cráneo, cuello y la denominada cintura escapular. Es por ello que algún cambio posicional en ella afecta consecuentemente al resto del sistema.

Nassif y Col. informó que casi el 75 % de la población general experimentará síntomas asociados con el trastorno temporomandibular, y aunque para algunos no representa ninguna molestia, en otros casos acarrea diversos problemas, principalmente un dolor orofacial que puede llegar a ser muy agudo, y que convierte en un suplicio actividades cotidianas como tragar, masticar o incluso hablar. Este dolor puede extenderse de la zona dental y facial hacia la zona craneal de forma generalizada, e incluso hacia cuello, brazos y hombros. Sin embargo, su localización y sensibilidad lo hacen un trastorno difícil de diagnosticar y tratar, por lo que muchos pacientes acarrean este dolor orofacial por un largo tiempo sin hallar un tratamiento adecuado. Esta situación es la que ha impulsado la formación de FISIOATM, cuyos tratamientos se enfocan fundamentalmente en esta condición.

FISIOATM: la solución a un problema complejo de tratar Marta Zorrilla, especialista en el trastorno temporomandibular y dolor orofacial, es la líder y creadora de FISIOATM. Su experiencia de más de veinte años y dedicación exclusiva en este ámbito le ha permitido conocer a varios pacientes que atraviesan esta dolencia de forma crónica. Este centro de salud ofrece una solución especializada, por medio de un amplio equipo multidisciplinar de colaboradores tanto internos como externos, que trabajan de forma articulada para brindar tratamientos eficaces, que reducen estos dolores desde la primera sesión.

FISIOATM trabaja en estrecha colaboración de manera externa con especialistas como odontólogos, neurólogos, psicólogos y otorrinolaringólogos, así como su equipo de fisioterapeutas, para brindar un enfoque integral en el tratamiento de cada caso, mediante un análisis completo hacia el cuadro global de la postura del paciente. Todos estos expertos trabajan bajo una dinámica de comunicación y colaboración interdisciplinaria, complementada por un equipamiento tecnológico sumamente moderno y avanzado, lo que les permite un notable éxito terapéutico en sus procesos de rehabilitación, lo que se traduce, a su vez, en una mejora para sus pacientes en su calidad de vida.



