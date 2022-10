La Agencia CACAO habla sobre estrategias de marketing en el metaverso para el sector de la moda y el lujo Emprendedores de Hoy

La innovación y la moda siempre han ido de la mano, ya sea mediante la utilización de nuevos materiales y en los procesos de producción, así como en el marketing y la venta de los productos. Tanto es así que el marketing metaversal ha llegado a la industria de la moda, ofreciendo la posibilidad a las marcas de abrir tiendas virtuales y lanzar colecciones en NFT.

En este sentido, Agencia CACAO se encarga de crear y dirigir estrategias de marketing para cualquier empresa del sector de la moda y el lujo que busque tener presencia en el metaverso.

La relación del metaverso con la moda Si bien el concepto de metaverso puede resultar novedoso para muchas personas, su origen se remonta a principios de los años noventa cuando fue mencionado por primera vez en una novela de ciencia ficción de Neal Stephenson. Después de 30 años, este entorno que converge entre lo físico y lo digital permite a las personas viajar, trabajar y estudiar, así como jugar y asistir a conciertos virtuales desde la comodidad del hogar.

En este aspecto, el metaverso ha permitido crear nuevas experiencias y formas de interacción, abriendo la posibilidad a las empresas de encontrar nuevas oportunidades de negocio. De hecho, la industria de la moda ha sabido aprovechar los beneficios del marketing multiversal para añadir valor al sector, lanzando colecciones de ropa 100 % digitales e incluso produciendo pasarelas online de forma envolvente. Casi 70 marcas de moda participaron de la primera Metaverse Fashion Week, en la que miles de asistentes virtuales pudieron ver los desfiles y comprar prendas para sus avatares.

La incidencia del marketing multiversal en la industria de la moda De acuerdo a un informe realizado por la consultora McKinsey y The Business of Fashion, las inversiones en tecnología del metaverso por parte de las principales firmas de moda se duplicarían, representando entre el 3 y el 3,5 % de sus ingresos en el año 2030. De esta forma, podrán ofrecer experiencias personalizadas basándose en la inteligencia artificial, así como tiendas físicas integradas al entorno digital y soluciones a favor de la sostenibilidad para satisfacer a los consumidores conscientes del cuidado medioambiental.

Por ello, para no perder competitividad, resulta fundamental implementar planes de marketing metaversal para las empresas del sector. En este contexto, Agencia CACAO cuenta con un equipo de profesionales que domina las estrategias de marketing en el metaverso, brindando a sus clientes la posibilidad de generar mundos y experiencias patrocinadas, demos del producto físico, NFT y publicidad in-game. Asimsimo, se ocupa de la creación de avatares animados y de la gestión y venta de ropa virtual en Roblox, Decentraland y Zepeto, además de la creación de exposiciones y tiendas en el metaverso para vender NFT.



