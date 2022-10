​Edgar Allan Poe, el poeta gótico Pasajes más destacados de la vida del escritor norteamericano Harley Ezel

sábado, 8 de octubre de 2022, 11:26 h (CET) El drama apretado (que no caerá

En el olvido, estad seguros) Con su fantasma perseguido sin cesar Por una turba que no lo puede apresar, A través de un círculo que siempre gira Sobre el mismo espacio, Y tanta locura, y aún más Pecado Y el Horror como alma de la intriga. (Del poema El gusano conquistador)



Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Estados Unidos, hijo de los actores David Poe y Eliza Arnold Hopkins. Al año de nacido fue abandonado por su padre y a los 2 años de edad, sufrió la muerte de su madre.

Poe fue criado por Francés y John Allan, estudió en Escocia, donde despertó su pasión por la literatura, a los seis años se traslada a un internado en Chelsea, donde estuvo hasta los ocho años, para ingresar a otro colegio en Londres, ahí aprendió los idiomas latín y francés, posteriormente ingresa a la Classical School, donde pasaba leyendo en sus ratos libres a Cicerón, Homero, Publio, entre otros, que se convirtieron en una influencia para él.

Poe tenía una especie de resentimiento, los otros niños lo rechazaban y se burlaban de él porque era huérfano e hijo de una actriz, que no era mucho mejor que ser el hijo de una prostituta, por ello tenía que trabajar muy duro, hizo todo lo posible por demostrar que era mejor que todos a su alrededor, detalla el historiador Chris Semtner en el documental Edgar Allan Poe: Amor, muerte y mujeres.

En 1823 escribió sus primeros versos y dos años después ingresa a la Universidad de Virginia para estudiar lenguas, ahí demostró ser un destacado estudiante, lee constantemente y traduce escritos en francés, después de un año renuncia a la Universidad para dedicarse al comercio, pero al fracasar, decide en 1827 ingresar al ejército como soldado raso, bajo el nombre de 'Edgar A. Perry', fue designado al puerto de Boston con $5 dólares mensuales de sueldo, Poe juntó lo suficiente y en ese mismo año, publicó su primera obra "Tamerlán y otros poemas", del que solo se sacaron 50 ejemplares, lamentablemente no tuvo éxito, en este libro no puso su nombre, solo firmó "Por un Bostoniano".

En 1829 muere su mamá adoptiva Francés Allan, lo que fue un golpe duro para él, meses después se reconcilia con su padrastro y le ayuda para que obtenga su título de licenciado en la Academia West Point, en ese mismo año publica el poema largo "Al Aaraf", obteniendo excelentes críticas. En 1830 gracias a sus compañeros de West Point publicó su siguiente libro, llamado "Poemas", donde Poe aplica el romanticismo.

El 1 de agosto de 1831, otro golpe llega a su vida, su hermano Henry muere a causa de su adicción al alcohol, al año siguiente publica cinco relatos cortos en el periódico Saturday Courier, gracias a ello, recibió de premio $50 dólares, lo que le ayudó un poco, pues pasaba por una fuerte crisis económica, pidió ayuda a su papá adoptivo, pero este se la negó, ya que nunca estuvo de acuerdo que se dedicara a la literatura, incluso al morir en 1834, no le dejó nada de herencia.

Gracias a su cuento de terror "Manuscrito hallado en una botella", fue contratado para trabajar en el Southern Literary Messenger en 1835, pero lo pierde al poco tiempo por llegar a trabajar en estado de ebriedad, algo que le habían perdonado en muchas ocasiones, en septiembre de ese año contrae matrimonio a los 27 años con su prima Virginia Clemm, de tan solo 13 años.

En 1836 vuelve al periódico Southern, pero deja el trabajo a inicios de 1837.En 1838 publica la novela "La Narración de Arthur Gordon Pym", fue el primer libro en prosa, pero no obtuvo el éxito deseado. En 1839, empieza como redactor jefe de la revista Burton's Gentleman's Magazine, y en ese mismo año publica "Cuentos de lo Grotesco y Arabesco", obteniendo críticas mixtas.

Poe publicó varios cuentos a inicios de 1840, y en 1842, debido a su adicción al alcohol, perdió la oportunidad de un buen puesto público durante la presidencia de John Tyler.

En 1843 publica el cuento de horror El gato negro, considerado el más siniestro y el más célebre de las obras del autor, al año siguiente publica "La trilogía Duplin" y "El ángel de lo raro".

En 1845 publica en el New York Evening Mirror, el poema gótico "El Cuervo", que narra la misteriosa visita de un cuervo parlante a la casa de un hombre afligido, el cuervo sólo dice "Nunca más", este le dio un gran reconocimiento, convirtiéndose en el poema gótico más famosos de Poe, en ese año inició un romance con la poeta Francés Sargent, lo que fue un escándalo en ámbito de la literatura.

En 1846 Poe tenía muchos problemas económicos, además que su esposa Virginia estaba enferma de Tuberculosis, Poe hizo de todo por salvarla, pero lamentablemente muere el 30 de enero de 1847, y Poe se refugia más en el alcohol y en la depresión.

Tras la muerte de su esposa, Poe entabló relaciones con varias mujeres, pero nunca llegaron a buen puerto debido a su difícil carácter y a los problemas que seguía teniendo con la bebida, detalla Josep Gavaldà de National Geographic en su reportaje, Edgar Allan Poe, El maestro del terror.

En 1848 publica la obra "Eureka: Un Poema en Prosa", pero en ese mismo año intenta suicidarse ingiriendo veneno, pero fue atendido inmediatamente logrando salvarle la vida. Al año siguiente contrae matrimonio con Sarah Elmira Royster, lo que le levantó el ánimo, poco después, Poe desaparecióde repente.

El día 3 de octubre de 1849, Joseph W. Walker encontró a Poe en las calles de Baltimore, Maryland, en mal estado, es ingresado al hospital Universitario, durante ese tiempo no tuvo lucidez alguna para decir qué le había pasado, lamentablemente, el 7 de octubre, a las 5.00 a.m. Edgar Allan Poe, falleció, tenía 40 años.

Las causas de su muerte quedaron en misterio y se especulaba que Poe tenía la enfermedad del cólera, sífilis o que intentó suicidarse, aunque lo más probable es que su muerte se haya debido al excesivo consumo de alcohol.

El 9 de octubre de 1849, fue publicado su poema "Annabelle Lee". En ese mismo año fallecieron: France Preseren, Juliusz Slowacki, Francisco Ortega, María Edgeworth, Anne Bronte, Sandor Petofi, Juan Arolas, y Jacinto de Salas y Quiroga. En el libro "Los Raros" de 1896, del poeta nicaragüense Rubén Darío, incluye una semblanza de Allan Poe.

En 1935 se estrenó la película "The Raven", basada en el poema homónimo, protagonizada por Bela Lugosi y Boris Karloff, y en 1994 se estrenó la película TheCrow, con Brandon Lee, donde en una escena el protagonista dice una fragmento del poema The Raven.

Edgard Allan Poe ha sido interpretado por los actores: Michael Sarrazin en la serie Mentors (1999) y John Cusack en la película The Raven (2012).

Edgar Allan Poe es considerado el renovador de la novela gótica.

