Piso On están especializados en la venta de viviendas de segunda mano Emprendedores de Hoy

sábado, 8 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

A diferencia de lo que ocurría anteriormente, durante el último año las actividades de compraventa de vivienda en España se sustentaron en las operaciones de segunda mano. Según los datos del INE, de la cifra total de transacciones realizadas en 2021, el 79 % fueron viviendas de segunda mano, mientras que el 21 % supuso la obra nueva. Esta preferencia de muchos compradores tiene su base, principalmente, en los beneficios que ofrece la adquisición de este tipo de inmuebles.

Al momento de comprar un domicilio, es recomendable ponerse en manos de especialistas, como el equipo de Piso On. Con su ayuda es posible encontrar un piso que se ajuste a las necesidades del consumidor y acelerar el proceso de compraventa.

Comprar viviendas de segunda mano es una opción cada vez más atractiva Uno de los principales factores que invita a los compradores a elegir domicilios de segunda mano es el precio, ya que supone un ahorro significativo de la inversión. Por lo general, estas suelen ser hasta un 40 % más baratas que las de obra nueva. Además, el dinero ahorrado puede estar destinado a reformar la casa y adaptar el inmueble al estilo y necesidades del propietario. De igual manera, cierta cantidad podría ser invertida en decorarlo a gusto.

Otro beneficio es la ubicación. A causa del desarrollo progresivo de las ciudades, los pisos de obra nueva se sitúan en la periferia y en las zonas industriales. En cambio, los inmuebles de segunda mano están en las calles más céntricas. Gracias a eso, pueden contar con una alta calidad en los servicios y en el transporte público.

Por otro lado, la adquisición de viviendas de segunda mano también supone un ahorro en los impuestos de las operaciones inmobiliarias. Esto se debe a que este tipo de alojamientos se gravan por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), situada por debajo del porcentaje de IVA que se debe pagar en las construcciones de obra nueva.

En Piso On se especializan en la venta de viviendas de segunda mano Piso On representa una buena opción para la adquisición de inmuebles de segunda mano en el área de Durango, Basauri, Amorebieta y Eibar. Esta inmobiliaria digital dispone de un amplio stock de viviendas con diferentes tamaños y características, dando a los compradores la oportunidad de escoger una que se adapte a sus requerimientos.

Un valor añadido es que la empresa cuenta con un equipo de asesores especializados que se encargan de acompañar al comprador en todas las etapas. Estos profesionales atenderán y resolverán todas las dudas relacionadas con aspectos financieros, ya sea con el objetivo de conseguir el precio más conveniente o la hipoteca más adecuada.

En Piso On, llevan más de 20 años trabajando en el sector inmobiliario. De esta manera, han ganado experiencia y pueden ofrecer servicios personalizados.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.