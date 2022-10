elsegurodemibarco.com se reencuentra con sus clientes y visitantes en el Salón Náutico de Barcelona Emprendedores de Hoy

sábado, 8 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

En un mundo en el que los automatismos están en pro de ahorrar tiempos y dinero, la mayor perjudicada es la relación entre las personas. Se debe ser consciente de qué ocurre desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista familiar, de relaciones personales.

Siendo de ello consciente, los responsables de elsegurodemibarco.com, Nieves Tur y Marcos Páez, vuelven a apostar por la importancia de la relación entre las personas, el tú a tú, el conocer de primera mano, sin emails de por medio, sin llamada telefónicas, sino con el trato personal, cuál es el feedback real de sus clientes respecto al servicio prestado. De ahí que, para la firma J. March, Correduría de Seguros, el asistir a los salones náuticos más importantes de España como uno de los referentes nacionales en seguros de barco, seguros de responsabilidad civil náutica, seguros de barcos de alquiler (seguros charter) y seguros de motos acuáticas, es imprescindible para la fidelización de los clientes y para captar nuevos.

El Salón Náutico de Barcelona es un referente internacional del mundo náutico. Los navegantes aprovechan esos días para vivir en persona lo que supone un show como este, el conocer los nuevos modelos de embarcaciones, las nuevas tecnologías, asistir a conferencias de expertos sobre temas náuticos etc.

De ahí que los profesionales de elsegurodemibarco.com consideren vital asistir con su propio stand, concretamente la ficha de expositor: Port Vell, Pabellón: P2, Nivel: 0, Calle: C, Stand: 451; Nieves Tur, consciente de dar el mejor servicio a los navegantes que quieran visitar el stand, facilita el contacto del director de expansión, Rafael Bonilla, en el stand señalado, a través de su móvil personal, facilitando la entrada a las personas que le contacte y acompañándolos hasta el stand.

Esta debe ser la filosofía de cualquier empresa, la filosofía de ser personas y no comparadores de precios, de ponérselo fácil a sus clientes navegantes y a los futuros clientes, y que mejor marco que el Boat Show de Barcelona, que por cierto se celebra del 12 al 16 de octubre del 2022.

El esfuerzo económico que supone asistir a eventos internacionales como este, es lo que hace grande a las empresas, a las marcas, que durante esos días no solo siembran futuros éxitos de venta, sino también de relaciones personales con clientes, visitante, compañeros de otros stands, se consiguen sinergias comerciales con otras marcas relacionadas con el sector de las corredurías de seguros especialistas en seguros de barco como es el caso de J. March Seguros con elsegurodemibarco.com.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.