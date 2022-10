Cómo escoger una impresora de etiquetas para la empresa, por ADNid Emprendedores de Hoy

sábado, 8 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

En los procesos de la industria y del retail se necesitan etiquetas para infinidad de situaciones: envíos, trazabilidad, información de producto y un largo etcétera.

ADNid cuenta cómo escoger una impresora de etiquetas según las necesidades en este artículo.

Primero de todo, ¿qué tecnología de impresión conviene más? Cuando se necesita una impresora para imprimir etiquetas para los productos, codificarlos, mejorar su trazabilidad o identificarlos, primero se debe plantear cuál es la necesidad real.

Si se quieren identificar productos perecederos, etiquetar los envíos o realizar trazabilidad a corto plazo, es muy probable que una impresora térmica directa de sobremesa cumpla ampliamente con las expectativas. Dentro de este rango, el estándar son impresoras de pequeñas dimensiones que trabajan con papel tratado térmicamente, con lo que no es necesario usar cinta de transferencia térmica, y normalmente vienen equipadas con amplias opciones de comunicación.

Si se necesita una impresión duradera, se debe optar por una impresora de transferencia térmica. En este caso, existe una amplia variedad de opciones que se detallan a continuación:

Cuál será el tamaño máximo de la etiqueta que se necesita, para seleccionar la anchura de carro del equipo, Por otro lado, el volumen de impresión que se va a necesitar imprimir, para seleccionar la gama de la impresora: sobremesa, semi-industrial, industrial o de altas prestaciones, ya que a más industrial, mayor será la velocidad de impresión y la cantidad de etiquetas que se podrán imprimir.

También la conexión de la impresora con ordenador/sistema, las comunicaciones y/o puertos que se necesitarán y el tratamiento que se le quiere hacer al material una vez impreso, para poder seleccionar los accesorios necesarios, ya que las impresoras industriales pueden venir equipadas con rebobinadores, ahorradores de cinta, cortadores o mecanismos de presentación de las etiquetas.

Y si se quiere ir más allá con nuevas tecnologías, también se puede Las impresoras de etiquetas industriales de transferencia térmica/térmica directa, además no solo permiten imprimir las etiquetas, sino que también permiten codificar con ellas transpondedores RFID o verificar la legibilidad de los códigos de barras una vez impresos.

Las impresoras de etiquetas se están convirtiendo cada vez más en un dispositivo inteligente que, además de imprimir etiquetas, puede dar información sobre el estado, puede permitir trabajar en conexión directa con un sistema de gestión y/o dispositivos externos o trabajar de forma autónoma sin necesidad de tener un ordenador junto a ella o un cable de red conectado.

La capacidad de estas impresoras para usar una basta gama de materiales, que se deberán combinar adecuadamente con el tipo de cinta CERA, RESINA o MIXTA, según los requerimientos, permite cubrir la mayor parte de aplicaciones actualmente solicitadas por la industria, desde una simple etiqueta en papel mate con cinta cera para etiquetar una caja, hasta una etiqueta en poliéster plata con cinta resina para identificar un motor o un horno, capaz de resistir las condiciones más extremas.

¿Se quiere ir un paso más allá? Revolucionar el mundo a todo color Si la preocupación es la imagen de empresa, las tiradas cortas con alta personalización o la captación de clientes mediante el atractivo que la etiqueta pueda tener -en el lineal de un supermercado por ejemplo- entonces quizás la transferencia térmica no sea la mejor opción.

Desde hace unos años, la impresión a color va tomando el relevo a la transferencia térmica, por su versatilidad y facilidad de uso, y por la espectacularidad de los resultados. Bien es cierto que en el apartado de la resistencia de la impresión hay algunas limitaciones, pero las impresoras que imprimen a todo color con tecnología ink-jet o láser suelen ser, en la mayoría de los casos, una solución óptima para la fabricación o la industria.

En este caso, los criterios para seleccionar el equipo más adecuado, no van a ser distintos de los anteriores, pero con el añadido de la posibilidad de la impresión variable a color.

En ADNid son especialistas en las impresoras de transferencia térmica/térmica directa más populares del mercado, incluyendo fabricantes como TSC, Toshiba, Zebra o Honeywell, entre muchos otros, y también en impresión color con fabricantes como Epson, DTM, VIPColor y otros, lo que permite ofrecer siempre la solución más adecuada a las necesidades de etiquetado. Si se quiere conocer la impresora ideal, se puede contactar con ADNid.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo reclamar una estada trading o en criptomonedas? Martínez-Blanco Abogados, expertos en defensa jurídica financiera Piso On están especializados en la venta de viviendas de segunda mano elsegurodemibarco.com se reencuentra con sus clientes y visitantes en el Salón Náutico de Barcelona Reformas integrales para la renovación de espacios, con Ajax Reformas Nova Argonautica ofrece una gran variedad de molinetes de ancla