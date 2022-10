¿Qué es necesario para ser agente inmobiliario?, por La Casa Agency El Clot

Tras finalizar el confinamiento por la pandemia, el sector inmobiliario ha empezado a tener una reactivación moderada y constante de la empleabilidad.

Hoy en día, las empresas del sector buscan agentes formados y capacitados para asumir las competencias de un mercado lleno de nuevas tecnologías y estrategias. Por tal razón, todo aspirante debe conocer qué se necesita para ser un agente inmobiliario y La Casa Agency El Clot expone algunos de los requisitos esenciales.

¿Cuáles son los requisitos para ser un agente inmobiliario? Para ser agente inmobiliario, es necesario desarrollar habilidades de comunicación, trato y servicio a las personas, ya que de ello depende el éxito de los trabajos profesionales. En este aspecto destaca el factor psicológico con que se debe abordar a los clientes y potenciales clientes, para lograr empatizar y ofrecer el producto de forma estratégica. Otras habilidades fundamentales son la capacidad de negociación, saber comunicarse apropiadamente y realizar una gestión básica de las nuevas tecnologías (redes sociales, email, e-commerce, etc.). Por otro lado, el trabajo del agente inmobiliario requiere mucha dedicación y disciplina, por lo cual no debe ser tomada como profesión complementaria, sino principal. Finalmente, aunque en España no es obligatoria la formación reglada concreta, es de gran provecho hacer cursos para desarrollar habilidades comerciales, de gestión, marketing, ventas, etc. Tener una preparación en estas áreas ayuda a ser un mejor profesional para optar por trabajos en agencias inmobiliarias como La Casa Agency El Clot.

La gran oportunidad de trabajo y formación que ofrece La Casa Agency El Clot La Casa Agency El Clot es una firma inmobiliaria que gestiona una amplia variedad de más de 1.700 pisos y casas, tanto para la venta como para alquiler. En esta agencia presentan una excelente oportunidad para desarrollarse como agente inmobiliario, gracias a un plan de carrera profesional integral. El director de la agencia, Jean Paul Chérigny, afirma que al trabajar con la firma, el agente disfrutará de un trabajo bien remunerado que, aparte del sueldo fijo, incluye distintas comisiones variables y fijas. A la vez, tendrá acceso a una constante formación para ser capacitado en las nuevas técnicas, estrategias y tecnologías que se utilicen en el mercado, logrando de esta forma un desempeño experto en el sector. Asimismo, Chérigny señala que, desde el primer momento de la incorporación, los agentes pueden vender propiedades disponibles en la red nacional de la agencia, la cual está conformada por zonas como Cataluña, Madrid, Andalucía, País Vasco o Baleares.

La Casa Agency El Clot brinda una oportunidad excepcional de formación y trabajo profesional a las personas que quieran trabajar como agentes inmobiliarios en España. Con esta oferta, no solo se cuenta con una oportunidad de trabajo, sino con el soporte de una empresa consolidada de amplia trayectoria en el sector.