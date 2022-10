¿En qué consiste la Ley de Segunda Oportunidad? De la mano de Martínez-Blanco Abogados Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de octubre de 2022, 12:31 h (CET)

Por diversas razones, durante los últimos años los niveles de endeudamiento de personas físicas y autónomos han aumentado afectando, no solo la situación particular de los involucrados, sino también a la economía del país que impacta a varios representantes de la sociedad.

Hay un momento en que la vida financiera y económica de un deudor se hace insostenible al estar continuamente perseguido por embargos y ejecuciones judiciales, ficheros de morosos, que imposibilitan algo tan sencillo como contratar una línea de telefonía o una tarjeta de crédito.

Frente a este escenario se aprueba en España la Ley de Segunda Oportunidad, cuyo principal objetivo es quitarle al deudor el peso de tener que hacerse cargo de una deuda que se ha vuelto impagable por una situación ajena a su voluntad.

Martínez-Blanco Abogados es un bufete dirigido por Norberto José Martínez Blanco y por Nerea Milla Barrios, que cuenta con una tasa de éxito del 99,8 % de éxito en más de 10.000 intervenciones a nivel nacional con la defensa de asuntos con gran prestigio.

Qué es y cómo funciona la Ley de Segunda Oportunidad La Ley de Segunda Oportunidad es un recurso legal que ofrece a particulares y autónomos la posibilidad de renegociar o incluso eliminar de forma total o parcial sus deudas en situaciones donde se demuestre que no es posible hacer frente a su pago. En la mayoría de las ocasiones el deudor elimina toda su deuda pudiendo así volver a comenzar su vida económica sin lastras ni embargos constantes.

Este mecanismo, aprobado en 2015, persigue que las personas físicas, con o sin actividad empresarial, puedan superar una situación de insolvencia grave o quiebra. De esta forma, la Ley entrega una especie de auxilio a aquel que ha sido un buen pagador, pero que en la actualidad está transitando por un bache económico.

En resumen, la Ley de la Segunda Oportunidad es la herramienta idónea para las personas físicas o autónomos que se encuentran en una situación de quiebra económica y que, además, están imposibilitados económicamente para hacer frente a sus deudas.

Para poder solicitar la aplicación de esta Ley se deberán cumplir una serie de requisitos.

Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y qué ventajas ofrece Además de la cancelación o exoneración final de la deuda, la Ley de Segunda Oportunidad posibilita a los deudores para volver a pedir financiación debido a que desaparecen de los listados de morosidad. Otro beneficio es la posibilidad de volver a solicitar tarjetas de crédito, préstamos hipotecarios para la compra de viviendas, o refinanciación sencilla como para compra de un vehículo o suministros.

Este recurso legal está hecho principalmente para los ciudadanos particulares y los autónomos, siempre que cumplan los requisitos establecidos para acogerse a la misma.

Martínez-Blanco Abogados cuenta con amplia experiencia sobre esta materia como lo demuestran sus casos recientes, como por ejemplo, en Ibiza donde han conseguido para deudor la eliminación de 43.285,75 €, la exoneración de 12.281,11 € en Seguridad Social y Agencia Tributaria en Palma, y las exoneraciones de 178.822,42 € y de 35.631,00 € de deuda privada en Alicante se cuentan entre algunos de los casos que ha llevado con éxito recientemente este bufete.

Para ello, Martínez-Blanco Abogados realiza un estudio financiero pormenorizado del caso del deudor, donde se analiza toda su situación y la de su familia, la de sus bienes, deudas privadas y públicas, así como las consecuencias exactas de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad antes de empezar, para que todos los deudores interesados puedan conocer todo el proceso con carácter previo para tomar una decisión correcta.



