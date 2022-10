Crear una imagen exclusiva con equipación de enduro y motocross personalizada, en ADHESIVOSEMBARRADOS Emprendedores de Hoy

El off road es un concepto que se utiliza en el ámbito de las motos para referirse a la modalidad de las motos que ruedan fuera de la pista, es decir, por monte o circuitos de tierra.

Estos deportes practicados por los amantes de las carreras representan un estilo de vida lleno de esfuerzo, compañerismo y superación durante las competiciones. En el mundo del motociclismo hace presencia en el enduro, el trail y el motocross, consiguiendo que cada vez más empresas desarrollen equipos para los corredores off road.

Entre esas firmas destaca ADHESIVOSEMBARRADOS, la cual se especializa en el diseño y la venta de ropas de enduro, trail y motocross personalizadas de alta calidad, para grupos y particulares.

Equipos personalizados para la práctica de deportes off road ADHESIVOSEMBARRADOS posee un catálogo completo de equipos para practicar el off road en moto que han sido diseñados para resistir y dar comodidad a los corredores de motocross, enduro, trail y quad. Estos equipos incluyen 5 prendas fundamentales, que son el pantalón, la camiseta, el chaleco, el cortaviento y la chaqueta, las cuales pueden ser 100 % personalizables. Dicha personalización está disponible en dos formas diferentes: mediante la modificación de modelos prediseñados por la compañía o con el diseño desde 0 a partir de un lienzo en blanco. Esta última opción es muy solicitada por las marcas y profesionales que buscan un equipamiento de ropa único para presentar durante los entrenamientos y grandes competiciones.

Además de esto, ADHESIVOSEMBARRADOS cuenta con artículos para el paddockcomo chándales, sudaderas, camisetas de manga corta y chaquetas que complementan dicho equipamiento. Es importante mencionar que la marca aplica técnicas de sublimación a las prendas off road, por lo que el diseño de estas no se ve afectado durante el lavado.

Razones para comprar ropa de enduro y motocross Las carreras off road como las de enduro y motocross se realizan en terrenos que requieren de ropa especial para conducir con total comodidad y protección. Un ejemplo de ello son las camisetas, diseñadas para ser ligeras, resistentes y transpirables. Este último elemento es crucial cuando se practican deportes a alta velocidad como las competiciones de moto, ya que el corredor debe buscar la comodidad y la aerodinámica. El pantalón también juega un papel importante para practicar este tipo de deportes, debido a que debe facilitar el movimiento de las piernas durante los circuitos. Por otro lado, las protecciones, las gafas y los guantes no solo deben reforzar la seguridad del motociclista, sino que ayudan a crear una imagen reconocible, a juego con el resto de prendas.

La equipación personalizada para off road de ADHESIVOSEMBARRADOS permite a los profesionales y grupos de corredores presentarse de manera exclusiva ante el público. De esta manera, pueden promocionar logos y nombres en la ropa para dar a conocer marcas.

Para personalizar las ropas de enduro y motocross con ADHESIVOSEMBARRADOS los interesados pueden escribir al WhatsApp o email de la empresa. Detrás de ambos medios, se encuentran profesionales con años de experiencia en el desarrollo de prendas únicas para estas disciplinas del motociclismo.



