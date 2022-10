Formación online de la mano de Redlearning Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de octubre de 2022, 11:43 h (CET)

Con el incremento acelerado de los espacios digitales de aprendizaje durante la pandemia, las tecnologías de información TIC en la educación se convirtieron en herramientas fundamentales para la formación en todos los niveles.

Por este motivo, la formación e-learning adquirió un lugar más relevante como estrategia de aprendizaje, ganando protagonismo con respecto a años anteriores.

Organizaciones como Redlearning, han apostado por estudiar y diseñar programas de este tipo de formación, de tal manera que las personas puedan recibir educación de calidad sin moverse de su casa.

Participación integral en la formación e-learning La confianza creciente en las plataformas de aprendizaje virtual también ha desembocado en un aumento en los centros de formación virtual para diferentes áreas. Sin embargo, muchas de estas plataformas no logran diseñar estrategias de aprendizaje que se acomoden a la interacción a través de una pantalla, por lo que terminan ofreciendo una formación que no cumple con las expectativas de los estudiantes.

Para Redlearning, esto ocurre porque las plataformas no reconocen las características de la virtualidad, limitando la participación activa de los alumnos en sus procesos de aprendizaje virtual. Es por esto que, desde su fundación, Redlerning se propuso estimular la participación integral durante las sesiones de streaming, para que de esta manera las personas puedan resolver sus dudas con el acompañamiento de los expertos que imparten cada una de las clases.

La formación e-learning que ofrece Redlearning también se alimenta de una investigación exhaustiva de nuevas tecnologías que permiten una mejor aprehensión de los contenidos y un aprovechamiento más eficaz de los recursos de aprendizaje virtual. La integración entre innovación digital, metodologías de enseñanza y un cuerpo docente especializado ha permitido a este centro diseñar y formalizar una oferta educativa de 130 cursos y diplomados relacionados con el sector salud y gestión corporativa.

Una plataforma de aprendizaje virtual que traspasa fronteras Además de sus cursos virtuales, Redlearning también ofrece desarrollo formativo a medida para diferentes empresas públicas y privadas, cuyo objetivo es el de abordar ejes temáticos y metodológicos que se ajusten a las necesidades de cada corporación. Redlearning tiene presencia en toda la península ibérica y su territorio insular, así como en Chile y varias naciones de Latinoamérica

Su objetivo es crear un sistema e-learning que permita un aprendizaje significativo en el menor tiempo posible y que, además, ofrezca la oportunidad de continuar la formación en otros aspectos que enriquezcan el capital humano de cualquier organización. Por esta razón, invita a todas las personas y empresas interesadas en aprender sobre salud y gestión empresarial de la mano de expertos en la materia, a que consulten el catálogo de cursos de Redlearning y elijan el que mejor se adapte a sus intereses profesionales.



