Los beneficios de contar con SIGNply para la firma digital

viernes, 7 de octubre de 2022, 11:19 h (CET)

Debido al aumento de las transacciones digitales, las empresas necesitan una herramienta para poder implementar la función de firma digital.

De esta manera, es posible unirse el proceso de transformación tecnológica que actualmente atraviesa a compañías de todos los sectores.

Actualmente, SIGNply y DocuSign son dos de las plataformas más populares para realizar este tipo de tareas.

Ambas aplicaciones permiten a los usuarios añadir firmas electrónicas legalmente vinculantes a los documentos y, en líneas generales, ofrecen funciones similares. Sin embargo, también hay algunas diferencias que es importante tener en cuenta antes de elegir el servicio.

Cuáles son las características de la app de firma digital SIGNply Esta herramienta es muy popular entre pequeñas empresas, ya que se puede descargar en distintas tiendas digitales y permite la firma de hasta 100 documentos al mes de manera gratuita. A su vez, esta empresa también cuenta con la versión SIGNply SDK que ha sido diseñada para desarrolladores y que, normalmente, se implanta en grandes corporaciones.

Con ambas variantes es posible acceder a todas las funciones necesarias para firmar contratos, tanto en situaciones en las que no hay conexión como de manera remota. Estas incluyen la automatización del flujo de trabajo, recordatorios automáticos por correo electrónico, funcionalidad de envío masivo y, nuevamente, firmas electrónicas legalmente vinculantes.

De esta manera, SIGNply permite la firma digital de documentos en formato PDF en cada dispositivo, sin la necesidad de usar los servidores de la empresa ni conexión a internet. De hecho, este es su principal factor diferencial.

Principales rasgos de la solución de firma digital Existen otras empresas de reconocimiento que ofrecen herramientas de firma electrónica que también se ajustan a empresas de distintos tamaños. Con ellas, es posible crear, enviar y solicitar firmas electrónicas legalmente vinculantes para documentos. Asimismo, permiten acceder a plantillas básicas, pistas de auditoría, flujos de trabajo y diversas funciones de seguridad. Estas soluciones se desarrollan en la nube, por lo que todos los documentos pasan por los servidores de la aplicación en cuestión.

La funcionalidad más significativa que ofrecen algunas de las compañías de este sector es la capacidad de colaborar empleando campos y marcas en los documentos para este fin. De esta manera, las partes pueden negociar, revisar y modificar los contratos antes de firmarlos.

Al comparar las herramientas de otras aplicaciones, es posible encontrar que estas ofrecen características únicas relacionadas con la seguridad, que pueden resultar insignificantes para pymes pero más relevantes para firmas más grandes. Sin embargo, SIGNply ofrece funciones más completas para la firma presencial y, en general, es más fácil de usar. Esto se debe a que simplemente hay que bajar la app para comenzar a firmar. Por otra parte, el plan gratuito con límite de 100 firmas de esta empresa es único en el mercado, por lo que se trata de una opción mucho más asequible.

Si bien estas plataformas ofrecen soluciones para implementar la firma digital en una empresa, SIGNply, por su carácter económico y sus funciones, resulta más adecuada para pymes y autónomos. El componente SIGNply-SDK es utilizado por grandes corporaciones que no desean enviar los documentos a servidores externos para su firma. Es decir, instalaciones in house.



