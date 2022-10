La ropa interior artesanal y sostenible llega para quedarse Emprendedores de Hoy

La ropa interior es imprescindible en cualquier vestuario, puesto que actúa como una segunda piel que protege las delicadas zonas que cubre.

Debido a esta importancia, las marcas de moda hacen cada vez más énfasis en la búsqueda de tejidos sostenibles y amigables, tanto con el cuerpo como con el planeta.

Estas características son las que distinguen a ZD Zero Defects, una firma de moda íntima para hombre y para mujer. Esta marca trabaja con fibras y tejidos de excelente calidad, obtenidas con métodos naturales y ambientalmente amigables, con las que confeccionan una amplia variedad de prendas de ropa interior sostenible.

Calidad y sostenibilidad en la marca de moda íntima ZD Zero Defects es una marca con larga tradición en el sector de la ropa interior sostenible. Sus prendas son elaboradas con técnicas artesanales que brindan un toque único a cada confección, y para ello utilizan fibras naturales de alta calidad, como algodón egipcio, hilo de Escocia e hilo de soja. Estos tejidos y los procesos de confección de su fábrica configuran un modelo de producción sostenible en varios aspectos, cuyos productos, a su vez, destacan por su calidad, durabilidad y comodidad excepcionales.

Su catálogo se compone de una extensa variedad en prendas para hombre y mujer, en múltiples modelos y colores. Todos ellos tienen el respaldo de la certificación Standard 100 by OEKO-TEX, una etiqueta ecológica líder a nivel mundial para productos textiles, la cual corrobora las diversas cualidades sostenibles en esta ropa interior. Una de ellas es la prolongada duración de sus productos, que multiplica por 10 su periodo de vida útil. También destaca el uso de materiales sostenibles y biodegradables, que minimizan su impacto ambiental y, además, una producción totalmente local, radicada en la misma fábrica de Mataró desde hace más de un siglo.

Ropa interior sostenible con más de 100 años de innovación Nacida en 1920, ZD Zero Defects surge con un objetivo claro, fabricar ropa interior sostenible, perfectamente cómoda y altamente duradera. Durante su larga trayectoria, esta marca se ha convertido en uno de los referentes en España dentro del mercado textil, gracias a la calidad de sus prendas y sus novedosos diseños. Sin embargo, al mismo tiempo, se ha configurado en una antítesis de la moda industrializada, por medio de su lógica productiva artesanal, de capital y producción 100 % local y, sobre todo, con una profunda responsabilidad tanto social como ambiental.

Su visión representa un concepto de moda mucho más duradero, con prendas que resisten más de 200 lavados sin deformarse ni reducir su calidad y que, gracias a su novedoso diseño, no dejan de estar a la moda con el tiempo. Estas características permiten trasladar esa sostenibilidad que caracteriza sus productos a la dinámica de consumo de los clientes, quienes pueden sumarse a este cambio al usar prendas mucho más durables, que ayudan a reducir el alto volumen de desechos generado por la industria textil.



