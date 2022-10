80 beneficios de la Sal AYDOAGUA baja en sodio con minerales y oligoelementos biodisponibles Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de octubre de 2022, 11:28 h (CET)

El consumo de sal es esencial para la vida por la relación sodio potasio de las células. Sin embargo, no todos los tipos de sal del mercado son saludables, a causa de las sustancias dañinas en aditivos añadidos en el proceso, además de la peculiaridad de la sal en absorber la polución del medio en que se encuentran, que la convierte en perjudicial.

Sumando el desbalance en minerales escasos que aportan en la ingesta, hasta los microplásticos encontrados en la sal.

La polémica de la sal y su toxicidad hace eco entre la población y nutricionistas, por el aumento desproporcionado en los alimentos procesados y conservación, como las evidencias y consecuencias sobre la sal en el desequilibrio que ocasiona a la hipertensión arterial, la aparición de cardiopatías, factores de riesgo en la diabetes, accidentes cerebrovasculares, así como otras afecciones.

AYDOAGUA, con este propósito, sugiere la necesidad de consumir una sal baja en sodio sin refinar saludable, sal de alta pureza con 80 minerales y oligoelementos biodisponibles, sal yodada natural al contenerla, sal para hipertensos con el 20 de sodio por litro, 0 de toxicidad ambiental, 0 en bacterias o virus calcinados, 0 de patógenos, 0 aditivos, 0 microfibras y 0 micropartículas de plástico. Asimismo, sal viva libre de proceso químico o de refinado.

Sosteniendo que la sal líquida pura al vacío y baja en sal sin refinar es muy importante, tan adecuada para muchos procesos metabólicos, como la vibración y conexiones del cuerpo, ya que el déficit de uno de ellos no balancea la vida.

Al estar en el líquido que baña las células corporales y su balance es necesario, en la relación entre el equilibrio sodio y potasio celular en la sangre. Este hecho es fundamental, porque el potasio requiere de un medio alcalino para interactuar con las células y mantener el sodio fuera del compuesto, un total del 90 % del agua en el líquido intersticial (o líquido tisular) que debe estar cristalino y limpio.

La clave en la propuesta consciente con la sal de AYDOAGUA sin refinar es reemplazar un producto como sustituto de la sal convencional que suele perjudicar al organismo y se renueve por otra sal líquida viva que aporta beneficios completos a la salud de manera sencilla.

Peculiaridad física de la sal al absorber del aire cualquier toxicidad del ambiente, con ventajas y desventajas de la sal que no se suelen explicar Observando cómo actúa la sal, se aprecia la particularidad natural «Hidro» que significa que capta la humedad y absorbe del ambiente cualquier tipo de radiación, toxicidad o compuestos tóxicos (tanto en el exterior de las salinas, como dentro de la cueva o la presencia de calcinación en su mineral por la exposición prolongada al sol). Sumado a los restos de los microplásticos o microfibras del mar o de los envoltorios del empaque.

Lo mismo ocurre cuando la someten al blanqueo de la sal, manipulación, lavado o cargas complementarias para que no se apelmace. Información que la firma amplía incluyendo un folleto gratuito que regalan en cada pedido.

Tiene esta peculiaridad, la sal en la superficie absorbe todo del aire y también le afecta con respecto al olor, porque es una particularidad natural de la sal, siendo así de naturaleza.

Conociendo esta propiedad de la sal, la empresa sostenible encontró la manera metódica crucial al extraer al vacío del manantial la sal líquida sin que entre en contacto con el aire y preservando todos los superalimentos de la sal.

Beneficios fundamentales de la sal líquida AYDOAGUA en la salud De ahí su lema con su sal pura, ya que es una manera muy sencilla de aportar salud al cuerpo.

Con la sal líquida se pueden recuperar hasta 80 minerales originales y oligoelementos esenciales corporales, que se van perdiendo con los años.

El origen de la sal líquida de AYDOAGUA se extrae del subsuelo por un proceso de alta presión, lo que genera un efecto de estanqueidad excepcional, aportando una sal de extremada pureza.

Este es un producto en sal líquida pura que se obtiene a 8.000 metros de profundidad, gracias a un proceso de extracción al vacío en el manantial. Esto se lleva a cabo sin que entre en contacto con el aire del ambiente. Se embotella y se incluye Agua Superionizada AYDOAGUA para proteger el mineral, reforzar y mantener sus propiedades inalterables.

Mencionan que, al tener esta peculiaridad nutritiva y sabrosa, la sal natural AYDOAGUA, con sus diferentes presentaciones, es más versátil y práctica en su aplicación.

Con su envase alimenticio con vaporizador en spray, en gotas o en formato ahorro de 5 litros de extraordinaria calidad, la sal líquida de manantial al vacío con 20 % por litro de sal, está pensada para aderezar ensaladas, verduras, sazonar y potenciar los sabores de los alimentos en crudo o en cocción, nutriendo todas las recetas de cocina.

Otra aplicación saludable que proponen es el Kit Suero de agua portátil como potabilizador de agua o líquidos, además de remineralizar el agua tratada con solo 5 gotas que equivale a 0,01 gramos de sal líquida por litro, para incluirlo en el agua que se bebe o se cocina, para contrarrestar el déficit del complejo equilibrio del agua con minerales nutricionales.

Acorde a este tipo de sal líquida para mejorar la cobertura de la población de alto riesgo o deportistas.

Esto facilita el proceso de restauración de las sales que el organismo desgasta con el paso del tiempo y que no se puede conseguir a través de la alimentación.

Aseveran contrastando, con datos basados en muestreos agrícolas en España y varios países del planeta, que debido a la superproducción de alimentos, el ser humano consume un promedio escaso de 15 minerales de los 80 que necesita. Por eso, la restauración en sus niveles es tan importante para los procesos metabólicos, vibracionales y otras funciones elementales del organismo.

Agregan que el consumo de la sal líquida AYDOAGUA estimula las defensas y la energía en el cuerpo.

En generaciones anteriores los productos de frutas, verduras, legumbres y cereales tenían su ciclo natural en mineralización y maduración al sol. En cada producto que se consumía, se alimentaban con toda la energía fotónica y sus disponibles nutrientes en sales minerales ricas del suelo. De ahí el desgaste de la tierra que se evidencia en los análisis agrícolas.

La sal líquida pura baja en sodio AYDOAGUA Esta propuesta consciente de AYDOAGUA es dar soluciones mirando más allá de los problemas, con respuesta a preguntas recurrentes con una solución sostenible en sal beneficiosa.

¿Cuál es la mejor sal para los hipertensos? La sal líquida baja en cloruro de sodio al 20 por ciento, por la necesidad de sustituir a la sal que contiene más de un 99 % de sodio como la común comprada en el mercado, incluso aquella etiquetada como ‘marina’ o ‘sin sodio’ sigue teniendo altas dosis de toxicidad nociva para la salud. Porque la sal, si no se ingiere de manera adecuada, puede llegar a ser muy perjudicial.

AYDOAGUA propone su sal líquida, ya que se trata de uno de los compuestos en 80 minerales más versátiles y de mayor uso por parte de los seres humanos.

¿Qué pasa si no se consume nada de sal? Una dieta sin sal es tan perjudicial para la salud como consumir demasiada, dado que estudios concluyentes mostraron como resultados que una disminución en la ingesta de sal de 1,4 gramos por día contribuyó a una caída en la presión arterial. A su vez, esta reducción propició una disminución del 42 por ciento en accidentes cerebrovasculares y del 40 por ciento en enfermedades del corazón.

Resumiendo, el balance equilibrado de sodio potasio celular, como la calidad de la sal sin toxicidad, siendo líquida para que ayude a la metabolización física y energética, representa un beneficio para la salud.

La firma consciente AYDOAGUA Tienen la excelencia de conseguir el premio AYDOAGUA de la mejor web del 2022.

AYDOAGUA es una marca de culto lovemark española, con 14 años en la tienda online ecofriendly, que ha logrado posicionarse como una excelente firma biomimética saludable en productos naturales ecológicos y bio en compromiso a lo sostenible de la sociedad, consciente y amigable con el medioambiente. Su producto emblemático de AYDOAGUA es el agua de vida para potenciar sus propiedades benéficas para la salud, que está presente en sus siete gamas en envases alimenticios que se pueden volver a llenar y son reciclables y reutilizables.

En su amplio catálogo de 73 productos AYDOAGUA ofrecen cosmética vegana femenina y masculina libre de maltrato animal, botiquines regeneradores, tratamientos con agua superionizada como productos de salud y alimentación, productos de limpieza ecológica, cuidado de las mascotas y colmenas, productos de agricultura ecológica para tierra e hidroponía, cuidado del agua de piscinas ecológicas, jacuzzis, acuarios y estanques, encontrando la sección de kits de ahorro donde aúnan con descuentos o productos regalo los más valorados por la comunidad que emocionan y levantan pasiones.



