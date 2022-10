¿Por qué adquirir una vivienda de obra nueva de Piso On? Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de octubre de 2022, 10:58 h (CET)

Comprar una casa es una inversión en la vida de mucha gente en el ámbito financiero. Esto hace que los posibles compradores se cuestionen si conviene más adquirir viviendas de obra nueva o de segunda mano. Aunque es cierto que estas últimas suelen ser accesibles económicamente y hay una gran variedad de opciones en el mercado, las casas de nueva construcción son opciones atractivas. La razón de esto son los beneficios que suponen para los futuros propietarios.

A la hora de concretar la compra de una vivienda en una localidad, es recomendable buscar empresas que conozcan el mercado. Contar con Piso On es una buena opción para adquirir inmuebles en Durango, Eibar, Basauri y Amorebieta.

¿Por qué decantarse por una vivienda de obra nueva? Uno de las principales ventajas que presentan las viviendas de obra nueva es que tienden a ser eficientes energéticamente. No se trata de un capricho de las constructoras, sino de los requisitos establecidos por la ley en lo que respecta a instalaciones de suministros energéticos.

La aplicación de criterios de eficiencia energética promueve el uso de materiales y procedimientos de gran calidad. Esto se traduce no solo en la reducción de la huella ecológica por parte de las construcciones, sino también en un ahorro económico.

Otro beneficio es que, al contrario de las casas de segunda mano,las viviendas en obra nueva se entregan listas para habitar. Las características propias del inmueble son determinadas desde el inicio, por lo que al momento de tener las llaves estará listo para convertirlo en un hogar.

Además, un gran punto a favor es la garantía del constructor que viene determinada por la Ley de Ordenación de la Edificación. Esta permite al propietario reclamar defectos en los acabados durante un plazo de un año, si se trata de defectos en instalaciones; y diez en el caso de los defectos estructurales.

¿Cuáles son las promociones de obra nueva disponibles en Piso On? La agencia inmobiliaria Piso On ofrece muchas opciones para la compra de viviendas de obra nueva. Entre ellas se encuentra Arrate Homes, una promoción residencial situada en el centro de Eibar. Se compone de viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios que se ajustan a las necesidades de los compradores. Estas han sido diseñadas para optimizar al máximo las distribuciones, luz y orientación, obteniendo espacios modernos y funcionales.

Las residencias en Azoka Berria son otra opción destacada por estar situadas en una de las mejores zonas de Durango. El diseño de estas viviendas está pensado para disfrutar de la máxima comodidad. Vienen equipadas con calefacción por suelo radiante, así como de grandes niveles de aislamiento térmico y acústico.

Visitando la página web de Piso On es posible acceder a su catálogo de viviendas de obra nueva. Además, disponen de profesionales con amplia experiencia en los mercados de Durango, Eibar, Basauri y Amorebieta, que ofrecen asesoría para ayudar a tomar la mejor decisión.



