wefox nombra a Helen Heslop como nuevo miembro de su Consejo de Administración

viernes, 7 de octubre de 2022, 11:02 h (CET) Heslop entra con efecto inmediato como directora no ejecutiva y presidenta del Comité de Auditoría. Aporta a wefox más de 20 años de experiencia en servicios financieros en los sectores de banca y seguros wefox, la principal insurtech del mundo, ha nombrado a Helen Heslop como nuevo miembro de su Consejo de Administración. De hecho, Heslop entra con efecto inmediado como directora no ejecutiva y presidenta del Comité de Auditoría.

Helen se une al equipo de, Julian Teicke, CEO y fundador de wefox, para contribuir al objetivo principal de la compañía: mantener la seguridad de las personas,. Además, gracias a su experiencia como directora financiera también ayudará a mantener el enfoque de wefox en términos de crecimiento sostenible y de rentabilidad.

En palabras de Helen Heslop, nuevo miembro del Consejo de Administración de wefox, "me encanta la visión y la ambición de wefox. Es emocionante unirse a una empresa que tiene una estrategia clara de cómo mejorar la experiencia de los seguros a través de la tecnología. Estoy deseando contribuir a este éxito imparable de la compañía".

Heslop, como antigua directora financiera con experiencia internacional, aporta a wefox más de 20 años de experiencia en servicios financieros en los sectores de banca y seguros, al haber trabajado en empresas como PWC, GE Capital y Aviva.

El nombramiento de Heslop es el último de una serie de anuncios recientes del Consejo de Administración de wefox, que incluye al Príncipe Maximilian von und zu Liechtenstein y a la antigua ejecutiva de Klarna, Hanna Jacobsson.

Sobre wefox

En julio de 2022, wefox cerró una ronda de financiación de serie D de 400 millones de dólares con una valoración posterior de 4.500 millones de dólares. En junio de 2021, wefox cerró una ronda de inversión de serie C, récord mundial para una insurtech, de 650 millones de dólares con una valoración posterior al dinero de 3.000 millones de dólares. En la actualidad, wefox es la insurtech más valiosa del mundo.

