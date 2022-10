Operador de telefonía VoIP para empresas inteligentes con UbCloud Emprendedores de Hoy

Tan solo en el año 2008, al menos el 80 % de las líneas telefónicas instaladas internacionalmente a nivel empresarial fue VoIP. La razón de esto es que, a diferencia de los sistemas tradicionales de par de cobre, estas ofrecen muchos más beneficios y aportan mayores ventajas a quienes las usan.

Este sistema proporciona a las empresas una gran variedad de funcionalidades y una mayor capacidad de adaptación a las necesidades de cualquier tipo de compañía. Es por eso que la firma especialista en comunicación empresarial UbCloud está ahora mismo ofreciendo planes de telefonía VoIP para empresas inteligentes que deseen sacar ventajas de lo más avanzado en tecnología de comunicación.

Beneficios de los sistemas de comunicación VoIP El nombre VoIP es en realidad un acrónimo de Voice Over Internet Protocol, que traducido sería Voz Sobre Protocolo de Internet, o simplemente voz a través de internet. Básicamente, consiste en que las comunicaciones telefónicas que se realizan no utilizan las redes convencionales de telefonía, sino que funciona a través de una conexión a internet. Solo esta característica ya ofrece una variedad de ventajas como, por ejemplo, el abaratamiento de los costes de línea y en las facturas telefónicas mensuales, una mejor comunicación, la posibilidad de mantener un control de todo el sistema telefónico y elaborar estadísticas. Además, permite controlar y conocer datos como la duración de las llamadas, la ubicación desde la cual se realizan, el tiempo dedicado a la atención telefónica de clientes, entre otros. En definitiva, contratar un plan VoIP es, en este tiempo, la alternativa más eficientes y con mayores beneficios para cualquier empresa.

Planes de comunicación VoIP Al contratar uno de los planes que ofrece UbCloud, el cliente podrá realizar llamadas a cualquier tipo de usuario, independientemente si este tiene una línea telefónica convencional. Por otro lado, en caso de que la empresa o el cliente deseen mantener su número de teléfono, podrá hacerlo sin problemas y disfrutar igualmente de todas las funcionalidades que ofrece este sistema.

Además, al contar con una centralita que funcione con VoIP, podrá establecer mensajes pregrabados, horarios de llamadas e incluso redirigir llamadas a cualquier otro teléfono conectado a internet como, por ejemplo, un smartphone personal.

Esto hará más fácil estar disponible para la atención al cliente, aunque el responsable no se encuentre físicamente en la oficina. Solicitar el servicio a UbCloud es tan fácil como acceder a su web, dirigirse al apartado VoIP y rellenar el formulario correspondiente ubicado en la parte inferior. Contar con la tecnología más avanzada con respecto a comunicación empresarial ofrece grandes ventajas.



