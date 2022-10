La promoción más internacional de Vatel España inicia su carrera hacia el éxito profesional Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de octubre de 2022, 10:15 h (CET)

La Escuela Internacional de Hotelería y Turismo Vatel España ha inaugurado el año académico 2022-23 arropada por personalidades del mundo de la enseñanza y la hotelería. Un evento que ha combinado la emotividad de conocer por primera vez a compañeros y profesores con la solemnidad que desde el primer día inculca esta escuela de origen francés.

Más de 125 nuevos alumnos que conforman la promoción con mayor incidencia de alumnos internacionales y con una media de edad de tan solo 20 años. El futuro de la hotelería está en Vatel España.

La Escuela Internacional de Hotelería y Turismo Vatel España ha celebrado el pasado 23 de septiembre en Hotel Meliá Castilla de Madrid el acto de inauguración para los alumnos de Campus de Madrid de sus programas Bachelor Degree in International Hotel Management y MBA en International Hotel & Tourism Management, la decimocuarta desde que la institución abrió sus puertas en 2009: “una nueva promoción especial con un objetivo común, que no es otro que llegar a las más altas cotas del sector hotelero, constituyendo a la vez una reputación como profesionales intachables”, ha expresado el Director General de Vatel España, Philippe Gandet, a sus nuevos estudiantes.

En el acto han estado presentes personalidades del mundo de la enseñanza y la hotelería tales como la Directora Pedagógica del Grupo Vatel, Sra. Annick Aventi o la Vicerrectora Sede Talca INACAP, Sra. Soledad Schott, entre otros.

Una promoción especial, ya que Vatel España lleva más de diez años formando a los futuros altos directivos hoteleros del país, afianzándose como una apuesta segura para lograr resultados profesionales exitosos. “En Vatel España estamos comprometidos con la más alta cualificación del sector hotelero y turístico español. Un año más, el objetivo es el mismo, lograr la excelencia profesional mediante el esfuerzo continuado de todo nuestro equipo docente unido a la ilusión de unos estudiantes con una clara vocación para la carrera que acaban de elegir”, ha comentado Gandet.

Una de las características de esta nueva promoción de futuros altos directivos hoteleros es la gran variedad de nacionalidades representadas, con un total de veintinueve, repartidos entre franceses, argentinos, italianos, salvadoreños, bolivianos, marroquíes, colombianos, venezolanos, belgas, vietnamitas, egipcios, georgianos, libaneses, ucranianos, portugueses, peruanos, rumanos, entre otros. Un crisol de culturas que ahonda, más si cabe, en la máxima de internacionalización que impera en el sector turístico y que promueve Vatel España en todas sus vertientes.

La Responsable Académica de Vatel España Adriana Cely comparte las novedades incorporadas para este nuevo año académico: ¨A nivel de pregrado, tenemos nuevas asignaturas en la gestión de datos como Business Inteligence, haciendo hincapié en que los alumnos trabajen con herramientas de simulación que les permita familiarizase con situaciones hipotéticas en las que tengan diferentes variables para la toma de decisiones en contextos reales. Además, ofrecemos las herramientas tecnológicas específicas del sector: PMS OPERA y CloudBeds para la gestión de alojamiento o herramientas aplicadas al Revenue como BeonPrice. En el caso de Marketing Digital, es fundamental que además de que comprendan las tendencias y las estrategias, también comprenda el flujo con respecto a competencias para la gestión en asuntos concretos como son las redes sociales con las que trabajan y elaboran proyectos. Con respecto a MBA, Vatel España ha puesto en marcha un programa puntero en el desarrollo de habilidades específicas para el manejo de herramientas para el marketing digital, fundamentalmente apuntando al conocimiento de: Google Ads, Google Analytics y Data Studio, Meta, Hubspot o Salesforce¨.

Emocionante también ha sido el acto de inauguración para los alumnos del Campus Málaga del programa Bachelor Degree in International Hotel Management, celebrado el 30 de septiembre en el Hotel Ilunion: ¨Un nuevo curso y una nueva aventura para los estudiantes de Vatel Málaga de experimentar y disfrutar las maravillas que la industria hotelera les tiene preparada, nos comenta David Navarro, responsable de Vatel Málaga. La adaptabilidad y el desarrollo de las soft-skills se han convertido en pilares del sector y, por lo tanto, de nuestra oferta formativa. Formar a los futuros dirigentes hoteleros requiere de saber mimetizarse con un entorno cambiante y dinámico al tiempo que despliegan sus habilidades comunicativas, el liderazgo o la gestión de equipos y del tiempo. No debe quedar atrás la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa, factores que deben englobar el plan de actuación de los futuros directores y directoras del sector, opina Navarro.

Un año especial, la confirmación de que Vatel España se ha consolidado en el mercado español como una institución de prestigio, de resultados impecables, que confía en que sus estudiantes crezcan en una sociedad habituada al turismo a la vez que descubren otros países y tendencias en sus periodos de prácticas. Un método de enseñanza de origen francés con una filosofía internacional que espera seguir contando promociones y alumnos convertidos en profesionales de éxito.



