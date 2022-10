Buscar pareja con Merce Matchmaker Emprendedores de Hoy

viernes, 7 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Según el espacio web Statista el país donde se acumula la mayor cantidad de usuarios de aplicaciones móviles de citas es Estados Unidos. En total, la cifra es de 49 millones de personas, siendo un 14,79 % de su población.

España no se queda atrás en este rango, ya que el 12,83 % de sus ciudadanos también es usuaria de aplicaciones de este tipo. Sin embargo, no es la única opción que existe para buscar pareja en el país europeo.

Merce Matchmaker es una agencia de relaciones personales que ofrece diferentes planes de suscripción para formar un vínculo sentimental y de amor.

¿Cómo buscar pareja en la actualidad? Las relaciones personales han cambiado gracias a la tecnología. En la actualidad, las personas están más dispuestas a experimentar diferentes vías para conocer a sus posibles parejas. Según un estudio realizado por la Universidad de Stanford, el 39 % de las relaciones heterosexuales y el 60 % de las homosexuales se conocieron a través de una aplicación de citas. Además, al menos una de cada cinco parejas que se casaron en España en el año 2019 se conocieron vía online.

La tecnología permite conectar con personas de diferentes entornos sociales y comunicarse en cualquier momento, a pesar de la distancia. Sin embargo, no todos los resultados son buenos. Por esto, existen alternativas más directas y seguras como las agencias dedicadas a la búsqueda de pareja. Estas empresas cuentan con profesionales que reciben solicitudes de personas solteras que estén dispuestas a buscar un vínculo estable. De esta manera, los clientes evitan malos entendidos y crecen las posibilidades de conseguir una relación funcional.

¿Por qué buscar ayuda profesional para encontrar pareja? En la actualidad, la mayoría de las personas se dedica a su trabajo o formación académica. Además, los tiempos de ocio suelen ser reducidos y la extensión de las jornadas ocasiona que se priorice el descanso. Esta situación disminuye las probabilidades de conocer nuevas personas en el día a día.

Por temas de seguridad, no todas las personas están dispuestas a entablar conversación con un extraño en un lugar público. Por otro lado, las aplicaciones de citas pueden no ser efectivas para quienes desean encontrar una pareja estable.

Para dar una solución, la agencia Merce Matchmaker cuenta con diferentes planes que guían a las personas solteras en la búsqueda del amor. Algunos de los servicios que se incluyen en estos planes son presentaciones con otras personas, mentorías, asesoramientos, coach nutricional, estudio astral, entre otros. En todo momento se utilizan técnicas innovadoras como el matchmaking que ayuda a elegir a las personas más compatibles para después presentarlas.

La tecnología sumada al manejo de especialistas filtra a los usuarios y ofrece mayor seguridad para aquellas personas que desean conseguir una conexión amorosa duradera.



