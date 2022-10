Tecnología y Personas, servicios de consultoría IT muy innovadores

La tecnología está avanzando a pasos agigantados y, por ende, también lo están haciendo las personas.

Cercanía, compromiso e innovación son algunas de las cualidades que definen a servicios de consultoría IT como Tecnología y Personas, una compañía con sede en Madrid, que conecta a grandes profesionales con clientes. Roberto Rodríguez, responsable de la empresa, cuenta la trayectoria de esta y analiza la situación actual del sector.

¿Cómo definirías el trabajo de Tecnología y Personas, y qué lo distingue en el mercado?

TyP es una consultora de selección de personal TI, y una compañía donde externalizamos proyectos en responsabilidad.

El modelo de selección de TyP, los perfiles que trabajamos así cómo los clientes finales a los que nos dirigimos, hacen que nuestro trabajo se enfoque en un nicho de mercado “TOP” con clientes de primer orden de todos los sectores, que necesitan incorporar a sus proyectos personal cualificado y con mucha experiencia, con un largo recorrido laboral.

¿Cómo empezó la trayectoria de esta organización?

TyP es una empresa que nace para cubrir estas necesidades especiales de algunos de nuestros clientes, pero sobre todo nace, con este sello, de la querencia por parte de los socios, de aportar al mercado una manera diferente de selección, mucho más cercana, real y enfocada a las personas, no tanto a cubrir el expediente y sacar beneficios. Cada persona que se incorpora a nuestra casa, forma parte de la compañía y queremos que exista una cercanía real entre los diferentes consultores, la dirección de TyP y la estructura organizativa.

¿Hacia qué ámbitos y servicios se extienden sus soluciones para las empresas?

TyP eminentemente se dedica a realizar procesos de selección de personal tecnológico, tanto en modelo de Headhunting (el consultor se incorpora directamente a plantilla del cliente) cómo en modo de outsourcing, donde el consultor es plantilla de TyP y realiza labores para proyectos en el cliente.

También realizamos proyectos en responsabilidad, ya sea por partes específicas del mismo (PMO, Análisis, Construcción, etc.) o bien proyectos completos desde la gestión hasta la entrega final del producto solicitado.

Desde su experiencia, ¿cómo convergen el factor humano y el aspecto tecnológico en el mundo empresarial moderno?

Después de más de 20 años en este sector, que sigue en evolución y que tiene una importancia considerable en la evolución empresarial de las compañías, se puede decir que la parte tecnológica es fundamental para el desarrollo de compañías y países, pero es imprescindible que vaya unida con la fortaleza de la aportación de las personas. Esto no es hacer robots y actuar cómo tal, es imprescindible el valor fundamental que cada persona pueda dar a lo que hace, y que lo pueda plasmar en su trabajo para que este sea de mayor calidad.

¿Cómo se adapta Tecnología y Personas a las situaciones que se halla en las diferentes empresas con las que trabaja?

Nuestra base operativa, precisamente, es la de adaptarnos de manera rápida y sostenida a los requerimientos de los diferentes clientes, conocer las necesidades, los requerimientos, y, por tanto, conseguir a los mejores consultores que puedan realizar las tareas necesarias. El mundo cambia de manera muy rápida y desde TyP tenemos la cualidad de adaptarnos a lo que cambia en conjunto con nuestros consultores, ofreciendo las mejores ventajas tanto para el cliente como para las personas que componen el equipo.

¿Cuáles son las fortalezas del equipo que conforma esta organización?

El equipo directivo de TyP está formado por personas con un amplio currículum laboral, en algunas de las más grandes consultoras internacionales, o bien en compañías de diferentes sectores (Banca, Industrial, etc.), que han realizado labores de gestión y organización con grandes equipos y obteniendo muy buenos resultados.

Este equipo ha sabido rodearse de otras personas en la organización que comparte la manera de hacer las cosas, que se sienten parte de esta empresa y que saben que si la empresa crece, ellos crecen, y que las personas son el elemento fundamental del crecimiento mutuo en TyP.

¿Cuál ha sido la clave para conformar una base de clientes y alianzas estratégicas tan amplia como la de Tecnología y Personas?

Fundamentalmente, la confianza, ya que durante muchos años venimos demostrando que lo que contamos es cierto, que los consultores que incorporamos a nuestra compañía son excelentes, que las alternativas ofrecidas son viables y positivas para todos, que ayudamos a hacer crecer a personas y organizaciones y, por tanto, nosotros crecemos con ellos.

¿Qué desafíos afronta el mundo empresarial contemporáneo en las áreas de tecnología y talento humano?

La tecnología, cada vez más, es la base de funcionamiento de los países, de las compañías, de la producción, de la seguridad, etc.

Los que llevamos muchos años en este sector hemos visto la trascendencia que cada vez es mayor en todos los ámbitos de la sociedad, y, por tanto, entendemos la necesidad de la formación continua a las personas que pertenezcan a este mundo de la tecnología.

Por otro lado, las personas que no pertenezcan laboralmente, de manera directa a puestos de TI (Consultores, analistas, programadores, etc.) deben hacer un esfuerzo por aprender este idioma de la tecnología que cada vez se impone en más ámbitos, para no quedarse atrás en lo laboral y social.

En tecnología, hay muchas necesidades de personal, es uno de los motores fundamentales de la economía, y seguirá creciendo de manera muy rápida durante los años que vienen, por lo que el capital humano es fundamental, pueden en estos momentos elegir donde quieren trabajar y casi imponer las condiciones laborales, por lo que es imprescindible ir acometiendo una formación desde los colegios a las tecnologías, de manera que esa bolsa de capital humano se pueda integrar al laboral lo antes posible.

