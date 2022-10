Invertir en inmuebles como bien refugio en tiempos convulsos, por Realtyplus Emprendedores de Hoy

A modo de respuesta a los cambios actuales, como la situación económica ocurrida a nivel mundial, muchas personas están buscando tanto rentabilidad como seguridad para sus ahorros.

En tiempos convulsos, cuando la bolsa sube y baja, cuando los tipos de interés están al alza, cuando la rentabilidad de muchas empresas no es segura, cuando los fondos de inversión echan el freno… no hay bien tan seguro como invertir en inmuebles, que dan seguridad, se pueden tocar (incluso se puede ir a vivir a una inversión propia) y tienen menos volatilidad y, si se contabiliza rentabilidad y revaloración a medio plazo, bingo: ya se tiene lo que se busca.

Pero no es oro todo lo que reluce.

Cuándo y dónde invertir en bienes inmuebles En Realtyplus están con el interesado antes, durante y después de la inversión inmobiliaria.

Consejo: Buscar siempre alguien que ayude en todas las fases de la transacción inmobiliaria y pedir que se cumpla lo que han prometido. Salvo debacle de la economía mundial, de la cual todos se enterarán.

No solo es importante seleccionar bien el inmueble en el que se va a invertir, sino utilizar todas las herramientas que se tienen a disposición para que la inversión sea un éxito:

Apalancamiento financiero mientras el dinero sea barato. Permite mejorar la rentabilidad y poder comprar más inmuebles y diversificar el riesgo.

Elegir el modelo fiscal adecuado, para que la fiscalidad ayude en la inversión.

Elegir la zona adecuada. Analizar las tres partes de la inversión: Rentabilidad – Liquidez – Riesgos. No creerse a los que hablan de un solo parámetro.

Negociar el precio y las condiciones de compra correctamente con datos reales.

Arreglar el inmueble y alquilarlo bien y con seguridad. Lo mejor no es tener un inquilino que pague mucho, sino tener un precio de mercado y la seguridad que da un seguro de impago de renta.

Seleccionar una empresa que gestione el alquiler. Hará ganar dinero, ya que quitará dolores de cabeza y el inquilino pagará más regularmente y con equidad en la relación propietario-inquilino.

Planificar la desinversión.

Como se puede ver, invertir en bienes inmuebles sigue el mismo patrón que cualquier otro tipo de inversión. O ser un profesional y dedicarse a esto o mejor tener cerca a buenos profesionales que ayuden a ganar.

Realtyplus y su expansión a nivel mundial Producto del éxito que tiene el modelo de negocio de la franquicia inmobiliaria RealtyPlus, la posibilidad de realizar una inversión en inmuebles se ha extendido a más de 20 países. Acaban de empezar en el mercado asiático con la apertura de varias agencias en la India.

Con este modelo de asociación, los franquiciados han tenido la posibilidad de sobrellevar las crisis sufridas en las compañías pertenecientes al sector inmobiliario. Como resultado, los agentes aumentan su posibilidad de contar con un negocio propio, debido a que se reduce el riesgo empresarial y se aumenta la atracción de talentos de calidad.

Además de impulsar el crecimiento profesional de los inversores, la inversión en inmuebles que presenta la franquicia Realtyplus es una manera de obtener ingresos extra en la actualidad. De tal manera, son cada vez más las personas que apuestan por esta modalidad, para generar ingresos económicos y alcanzar la tranquilidad financiera.



